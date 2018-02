Giancarlo vende millones de boletos para Yankees

“El golf es un interesante juego, en el cual una diminuta pelota blanca es perseguida por un grupo de tipos, la mayoría tan viejos, que ya no pueden perseguir nada más”… Pantaleón Richardson.-

Los Yankees habían vendido hasta ayer a mediodía, más de millón y medio de boletos para juegos de toda la temporada. Nunca antes llegaron a esa cifra antes de comenzar los entrenamientos. El año pasado vendieron en total 3 millones 146 mil entradas, y el récord es de 2008, cuatro millones 298 mil 655. Al paso que van, superarán esta marca. Por supuesto, tal demanda de boletos es porque Giancarlo Stanton vestirá el uniforme de rayas azules… Hablando de venta de tickets, los Rojos han lanzado una interesante promoción. Por cada uno que compren para el juego inaugural, límite de cuatro, obsequiarán otro para cualquier fecha del resto de la temporada… Doble play de Harp Helú.- Finalmente sí, la Liga Mexicana de Verano jugará por primera vez dos temporadas en un solo año, y las dos campañas llevarán el nombre de Alfredo Harp Helú, propietario de Diablos, Guerreros y de la Academia de Beisbol de Oaxaca, creador de un fondo de retiro para los peloteros de sus equipos y construye la casa para El Salón de a Fama del Beisbol Mexicano, en Monterrey (y novio de la madrina)…

Oscar Gamble, quien murió el jueves, en el hospital UAB, de Birmingham, Alabama, solía decir: “Si después de muerto no me recuerdan como pelotero, pues me recordarán por mi afro”. Exhibía el más hermoso de los afros de las Mayores. Un tumor en la mandíbula le quitó la vida, apenas a los 68 años de edad. Fue bigleaguer entre 1969 y 1985. Con Cachorros, Phillies, Indios, Yankees, M. Blancas, Padres y Rangers… Las 30 gandolas, trucks, hasta de 24 ruedas, de los equipos de Grandes Ligas, ya están llegando a los campos de entrenamientos, procedentes de las sedes de las franquicias. Transportan miles de kilos de los útiles que necesitan los equipos para los entrenamientos… Edgardo Alfonzo va a ser una figura notable en los entrenamientos de los Mets, no solo como instructor, sino también en una serie de actividades sociales, fuera de los campos… Finalmente, Manny Machado jugará como shortstop en su última temporada con los Orioles, antes de covertirse en agente libre. El mánager, Buck Showalter explicó: “Manny es mejor tercera base que shortstop, pero no tanto como para resignarnos a perder su bateo”. Manny dijo que “los Orioles son una porquería”…

