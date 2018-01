Francona cree poder dominar bateadores Yankees 2018

“Estados Unidos puede hacer cualquier cosa que algún otro país del mundo sea capaz de hacer… Excepto, pedirle prestado dinero a Estados Unidos”… Joseph McKadew.-

* * *

El mánager de los Indios, Terry Francona, se refería ayer a la alineación de los Yankees, con Giancarlo Santon, Aaron Judge, Gary Sánchez y posiblemente, Manny Machado, cuando dijo: “Nosotros tenemos unos cuantos brazos derechos que pueden dominarlos”… ** Los Medias Blancas recuperaron al mexicano de Guadalajara, Miguel (El Mariachi) González, agente libre, al firmarlo por 4 millones 750 mil dólares. Los Rangers le pagaron el año pasado 5 millones 900 mil. En seis temporadas, El Mariachi ha ganado 52 juegos, frente a 54 derrotas, con efectividad de 3.95… No es obligatorio para los Astros acudir a la visita a La Casa Blanca, que harán por invitación del presidente Donald Trump, durante los entrenamientos. Pero hasta ayer a medio día, en las oficinas del equipo no había noticia de que alguno de los peloteros se niegue a ir…

* * *

“Hay tanto sexo ahora en el cine, que la entrega de los Oscar es el único chance que tiene el público de ver a sus artistas favoritos de pie”… La Pimpi.-

* * *

¡Por la plata baila el perro! Muy grave lo del calendario 2018 de la Liga Mexicana de Verano. Los equipos no jugarán contra todos, y los Diablos Rojos no enfrentarán a los mejores. Posiblemente, el dinero de Alfredo Harp Helú arregló las cosas a su manera. Debería intervenir el comisionado Rob Manfred… ¡Digo yo, ¿no?... Los Yankees están por salir del centerfielder de 34 años, Jácoby Ellsbury, pero las perspectivas son que habrán de pagar la mayor parte pendiente por contrato. Ellsbury está firmado hasta 2020 por 21 millones de dólares, y la mejor oferta propone que en Nueva York paguen 11 de esos millones. Sería mejor negocio que tenerlo de cuarto o quinto outfielder, tras de Stanton, Judge, Aaron Hicks y Brett Gardner… No obstante tener ahora a Scott Boras como agente, el slugger nativo de Miami, J.D. Martínez no espera firmar nuevo contrato antes de comenzar los entrenamientos, según revelo ayer. Los honorarios que aspira J.D. en el futuro inmediato son 180 millones de dólares por seis temporadas, aun cuando al comienzo hablaba de 200 millones. En 2017 cobró 11 millones 750 mil, su séptimo año en las Mayores, durante los cuales tiene promedio al bate de 286,152 jonrones 476 impulsadas con tres equipos, Astros, Tigres y Diamondbacks…

* * *

“La tarjeta de crédito es lo que usas para comprar hoy lo que no podrás pagar mañana porque seguirás pagando por lo de ayer” … Joey Adams.

