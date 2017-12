Dodgers pueden ganar hasta la S. Mundial

“El alcohol es malo, pero peor es el agua, que si no la tomas te mueres”… Trapichito.-

* * *

Los Arrogantes Dodgers salieron del Winter Meeting, en Disney World, con los mismos 40 hombres que tenían en el róster cuando llegaron. Y dijeron, “no shopping, no problem”. Más bien quieren rebajar su presupuesto de 230 millones de dólares, para economizar en el impuesto al lujo. Los Dodgers tienen un róster tan bueno como para ganar hasta la Serie Mundial, pero algo no les ha funcionado por dentro en estos últimos años. Así que la solución no está fuera…

** Major League Baseball investiga a fondo los pormenores del contrato de Shohei Ohtani, bajo graves sospechas de que algo ilegal pudo haber ocurrido. Tras el caso de los Bravos, hay mucho celo en las oficinas de Park Avenue. Temen que le hayan pagado más de los 300 mil dólares, que es el máximo permitido como bono en estos casos… ¡Amanecerá y veremos! yo que te digo… ** El Salón de la Fama del Beisbol de Venezuela recibirá mañana sábado a las 11 de la mañana, a Giovanni Carrara, quien parecía una fiera sobre la lomita, un ilustre ganador; y dos pos morten, Marco Antonio (Musiú) de la Cavalerie, histórico y muy creativo narrador. y Adolfo Álvarez, propietario de los Cardenal de Lara… ** Faltan muchas planillas del Hall de la Fama por revisar, y serán recibidas hasta el 31 de este mes a las 12 se la media noche, pero la tendencia según los votos ya escrutados, es a elegir no menos de tres candidatos, Chipper Jones, Vladimir Guerrero y Trevor Hoffman…

* * *

“Siempre uso la escalera en vez del ascensor”… Para bajar”… Pacomio.-

* * *

** No menos de 19 agentes libres vieron pasar el Winter Meeting, de Disney World sin ser contratados, al menos hasta ayer cuando envié esta columna…: Dos dominicanos, OF Carlos Gómez y 1B Carlos Santana; Uno nativo der Miami, hijo de cubanos, OF J.D. Martínez; tres menores de 30 años, PD Addison Reed, 3B Mike Moustakas y 1B Eric Hosmer. Los otros, 1B Logan Morrison, 3B Todd Frazier, PZ CC Sabathia, C Jonathan Lucroy, PD Lance Lynn, SS Zack Cozart, OF Jay Bruce, PD Alex Cobb, PD Greg Holand, OF Lorenzo Caín, PD Wade Davis, PD Jake Arrieta, PD Yu Darvish… ** Los Yankees no pudieron lograr en Disney World el tercera base que necesitan para completar el infield. Sin embargo, tratan con los Orioles, a ver si les ceden al nativo de Hialeah, Manny Machado, quien puede ser agente libre después de la temporada 2018. Un problema…: Machado quiere jugar su posición original, shortstop, según me dijo ayer aquí en Miami…

* * *

“Envejecer no es malo, malo sería dejar de envejecer”… Armandina Cisneros de Uslar.-

