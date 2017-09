Los Dodgers se cansaron de ganar

“Cada boda hace felices a dos mujeres… La esposa y su mamá”… Joey Adams.-

* * *

La pregunta de la semana: Ahora comenzamos a ver quiénes son los posibles campeones en cada especialidad de Grandes Ligas. José Altuve (Astros) es el líder actual de los bateadores, con 354; siguen Justin Turner (Dodgers), 332; Brian Harper (Nationals) 326, Avisaíl García (Medias Blancas), 322. La pregunta es, ¿quién ha terminado con el mayor promedio sin poder ser campeón de bateo.

La respuesta: En 1911, Joe (Shoeless) Jackson (Indios) bateó para 408, pero fue superado por Ty Cobb (Tigres) con 420. Y EN MÉXICO, en 1999, Matías Carrillo terminó la temporada de la Liga Mexicana, abordo de los Tigres, con 416 de promedio al bate, y no pudo ser campeón, porque su compañero de equipo, Julio Franco, bateó para 423.

El caso de los Arrogantes- ¡No se alarmen, fanáticos de los Arrogantes Dodgers! Ellos se podían dar el lujo de perder nueve de 10 juegos, y seguir cómodos encabezando la división oeste. El problema (pequeño problema) es que han jugado muy bien en su estadio (52-17) y no tan bien de visitantes (40-28). Además, habían ganado muchas veces, lo que me hizo recordar lo dicho por Billy Martin en entrevista que le hice durante sus días al frente de los Yankees: “Cuando los equipos obtienen victorias tan seguidas, y casi nunca pierden, llega un día, y no se dan cuenta, pero se han cansado de ganar. Es cuando caen derrotados muchas veces seguidas”…

* * *

“Sería bien complicado si hubiera que tomarles las huellas digitales a los elefantes, ¿no?”… Joey Adams.-

* * *

Feria poblana y tijuanense.- Par de rimbombantes fiestas muy buen ganadas en Puebla y Tijuana, donde están en plena Serie del Rey, que es como llaman en México a los siete juegos que lo deciden todo entre los dos equipos más ganadores. Jugaron mejor que todos todo el tiempo, para dejar con los crespos hechos a algunos equipos, que al comienzo de la postemporada daban públicamente por seguro que llegarían a estos honores. Pero no, este es un asunto entre Pericos y Toros, quienes pueden brindar un espectáculo al máximo de siete encuentros. ¡Buena suerte, muchachones!...

Cordialmente.- Les invito para la conferencia del famoso anotador de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Gil Reyes. La titula, “Jugadas, Reglas y Anotaciones”, para ofrecerla en Barquisimeto, Hotel Tiffany, el sábado 16 a las 10 de la mañana; y en el Club Luso Venezolano de Acarigua, el domingo 17, a las nueve de la mañana. Reyes dicta charlas sobre las Reglas del beisbol para los pupilos de la Academia de los Yankees. O sea, que anda por las nubes…

* * *

“Credit cart… O sea, deuda inmediata”… Joey Adams.

