 ¿Cual discriminación de cubanos en HOF?

“Estoy ya tan viejo que me hacen las fotos a color y salen en blanco y negro”… J.V.

La pregunta de la semana...: Cierre del noveno inning, ganan los visitantes 2-0, pero el home-club embasa dos corredores y otro conecta jonrón de tres carreras, para dejarlos en el terreno, 3-2. Solo que el mánager visitante sale a reclamar, y alega: “mi equipo estaba jugando sin rightfielder”. ¿Cómo queda la pizarra?

La respuesta: Los umpires deben anular todo lo ocurrido en esa entrada, y se vuelve a jugar, pero con rightfielder. Reglas 1.01 y 4.03.

Los números no bastan.- Si para elevar a un bigleaguer al Hall de la Fama de Cooperstown fueran suficientes sus números, no necesitarían del trabajo de cerca de 500 personas que votamos todos los años. Bastaría con una mirada a eso, a las estadísticas. Causa risa cierta campaña de moda que tilda de racista y otras bellezas al estilo para la elección anual, insistiendo en que se discrimina a los cubanos, porque no han sido elevados Luis Tiant, Tony Oliva, Orestes (Minnie) Miñoso y Adolfo Luque. Hay culopicosos que agregan: “Y toda la pléyade de la isla”. O sea, que todos los peloteros cubanos tienen que estar en Cooperstown. Según eso que dicen.

Cuatro cubanos en el HOF.- Y pregunto, ¿cuál discriminación contra los cubanos, si han sido elevados cuatro nativos de Cuba entre los 12 latinoamericanos, Martín Dihigo, Tany Pérez, José (El Diamante Negro) Méndez y Cristóbal Torriente? Solo Puerto Rico entre los nuestros, alcanzo igual número. En cuanto a las estadísticas, Juan Marichal ganó 243 juegos y está en Cooperstown, mientras que Danis Martínez logró 245 victorias y no pudo llegar. Las estadísticas nos sirven, pero no son lo esencial.

El record de jonrones.- Otro caso es el de Roger Maris, quien en 1961 superó el record de jonrones en una temporada con 61. La marca de Babe Ruth había permanecido vigente durante 34 años. Y Maris nunca llegó al Hall de la Fama. ¿Qué dicen los culopicosos?

Los no-hits consecutivos.- Tampoco Johnny Vander Meer, quien tiró dos juegos sin hits consecutivos; ni Don Larsen, autor del único juego perfecto en Series Mundiales.

Exclusivos para fuera de serie.- Ellos han sido buenos bigleaguers, como todos los cubanos mencionados en ese grupo, pero los nichos en el Hall de la Fama de Cooperstown no son para buenos bigleagures, sino para los fuera de serie. Por eso, después de 82 años votando, desde 1936, solamente han sido elegidos por los periodistas 124.

Muy cierto.- En vez de discriminación, en todo el ambiente del beisbol lo que hay por los cubanos es adoración… Digo yo, ¿no?

