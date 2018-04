Costosas lesiones en dos semanas de temporada

"Es más barato divorciarse de una esposa fea que mandarla al Salón de Belleza"... Joey Adams-

Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ** El marayero Elvis Andrus no podrá jugar sino después del Juego de Estrellas, si todo va bien en su recuperación. Sufrió fractura del codo derecho, cuando lo alcanzó una pelota lanzada a 97 millas por hora por el relevista de los Angelinos Keynan Middleton. Para los Rangers es terrible la situación, porque Elvis no solo bateaba este año para 327 y ya con par de jonrones, sino que el año pasado terminó con 297, 20 para-la-calle y 88 remolcadas... ** El lanzador zurdo, David Price (Medias Rojas), quien viera interrumpida su campaña 2017 por lesión en la mano izquierda, tuvo que abandonar el juego de antenoche con los Yankees de visita, por molestias en la misma mano. Solo hizo 35 lanzamientos, y con tres hits y dos bases por bolas, le anotaron cuatro veces. Ayer estaba en manos de los médicos... ** Los Mets han sufrido numerosas lesiones importantes en las últimas campañas, y ahora tuvieron que enviar al catcher Travis d'Arnaud, a la lista de los lesionados, con un tendón lesionado en el codo derecho. Lo examinaban ayer en el Hospital for Special Surgery de Nueva York. Si necesita operación, temen no pueda jugar en todo el año. Los Mets llamaron de doble A al receptor puertorriqueño Tomás Nido, quien luce el uniforme número 3...

"Es sencillo cuando uno va a un juicio. Se trata solo de escoger entre decir la verdad o contratar a un abogado"... Dick Secades.-

La página oficial de la Liga Mexicana de Verano, aún publica que Plinio Escalante está al frente de esa organización, cuando hace meses dejó de ser presidente. ¡Qué abandono, qué clase de descuido! Se lee en esa página: "Liga Mexicana de Beisbol, fundada en 1925, hace 93 años. Director, Plinio Escalante Bolio". ¡¡Nooo!! El nuevo presidente o director es Javier Salinas... ** Los relevistas mexicanos van a ser cotizados a muy alto precio en Grandes Ligas, por las labores de los jóvenes de este país en la actualidad, como Joakim Soria (Medias Blancas), Roberto (El Cañoncito) Osuna (Blue Jays) y Fernando Salas (Diamondbacks)... ** Y entre el buen grupo de colombianos ahora en las Mayores, ha destacado últimamente el pitcher abridor derecho José Quintana (Cachorros), nativo Arjona, de 29 años. El mánager Joe Maddon, refiriéndose a José y a sus compatriotas bigleaguers, dijo: "Creo ha llegado la hora de instalar academias de beisbol en Colombia". Lo que parece un mensaje para mi amigo Edgar Rentería...

"Ella tiene todo lo necesario para vestir lo último de la moda... Un marido rico"... La Pimpi.-

