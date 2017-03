Cachorros y M. Rojas en Serie Mundial 2017

“Tremenda época esta, de los hombres con los cabellos tan largos y las mujeres con las faldas tan cortas”… J.V.-

* * *

La pregunta de la semana: Lo dijo un bigleaguer latinoamericano ya retirado: “No tenía ni idea de cuanta gente apreciaba lo que hacía. Solo cumplía con mi trabajo y trataba de ser agradable para todos”. ¿Recuerdas quién fue?

La respuesta: El panameño Mariano Rivera.

No me voy y no me voy.- Alex Rodríguez se niega a dejar el beisbol. Es entrenador de bateo de los Yankees, en Tampa, y firmó contrato con FOX-TV como comentarista. Los Yankees habrán de pagarle 21 millones de dólares por este 2017, con lo que llegará en sus 23 años de bigleaguer, a 462 millones 285 mil 104 dólares… ¡Algo es algo!...

Entre abejas te veas.- Una sola abeja con su ponzoña, puede causarle a uno hinchazón y un dolor tremendo. Ahora, millones de abejas, sobre un campo de beisbol, es el diluvio universal. Eso ocurrió durante la mañana del martes en Peoria, Arizona, donde entrenan los Padres, quienes estaban en plena práctica de bateo, cuando los animalitos entraron por el outfield y directos hacia el home-plate, por lo que, sin señas de robo, todos corrieron al máximo hacia los dugouts. No hubo mayores daños, a excepción de unos cuantos emponzoñados e hinchados…

* * *

“Las muchachas están bajándose tanto los escotes y subiéndose tanto las faldas, que van camino a algo sensacional: Convertir los trajes en cinturones”… J.V.-

* * *

Cachorros-Medias Rojas.- Por muy serias que se consideren las predicciones en el beisbol, nunca llegan a serlo. Imagínense que aun cuando los entrenamientos no van ni por la mitad, hay gente respetable que se atreve a predecir. Por ejemplo, mis amigos de “Bovada”, según envío de Jimmy Shapiro, dan a Medias Rojas y a Cachorros como protagonistas de la Serie Mundial 2017. Pero, aun cuando señalan a los de Chicago con mejores números, no dicen quién ganará en esos siete juegos…

Cooperación de Guillermo (Memo) Moreno E. de Hermosillo, sobre la importancia de los cuatro lanzamientos intencionales: “Héctor Espino bateó jonrón con una mano, mientas intentaban darle la base por bolas intencional, en el estadio Fernando M. Ortiz, Hermosillo, por los años sesentas”…

Cuba y su beisbol.- Un documental de 80 minutos, producido y dirigido por Ralf Gonzalez, presenta “La Historia del Beisbol Cubano”. Comienzan con la aventura de Esteban Bellán, el estudiante habanero de Fordham University, primer latinoamericano en Grandes Ligas, como tercera base de los Troy Haymakers (1871), hasta los nativos de Cuba de los últimos años en Grandes Ligas.

* * *

“Dios creó al hombre y creó a la mujer… El Diablo creó los preservativos”… J.V.-

* * *

NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de Juan Vené en la Pelota” en internet, si entras en, “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com twitter:@juanvene5