Los Bravos tienen los mejores jóvenes

Por cada pelotero nativo de Estados Unidos hijo de mexicanos que juegue en la Liga Mexicana, igual que por cada bateador desigado, se impide el desarrollo de un joven nacido en México. ¡Impepinablemente!… ** Como es tradicional, los Nationals invitaron al Presidente Donald Trump a tirar la pelota de la ceremonia inaugural, el tres de abril, con los Marlins de visita. No ha habido respuesta oficial, pero desde La Casa Blanca me dijeron ayer que sí aceptará… ** El derecho, Alex Reyes (Cardenales), de 22 años, nativo de Elizabeth New Jersey, puede estar seguro, según informe médico de última hora, de que su carrera se ha salvado. Lo sometieron a la Tommy John en febrero, y estará sin lanzar hasta junio del año que viene. Se le considera el mejor de todos los jóvenes lanzadores… ** Mañana, 11 de marzo, se cumplirán 59 años, se haberse anunciado la nueva Regla que obliga a todos los peloteros de las Mayores y las menores a usar los cascos protectores… ** Los Yankees trajeron a Andy Pettitte a los entrenamientos para que trabaje especialmente con CC Sabathia, lanzador zurdo como él… ** Dato al oído…: El mejor bate de los Mets, después de Yoenis Céspedes, es el outfielder Michael Conforto…

** Un scout me dijo ayer hablar de acuerdo con la mayoría de los observadores de Grandes Ligas...: “Consideran que si los Padres siguen los planes apropiados, dentro poco serán una potencia, porque tienen mucha calidad entre sus jóvenes bigleauers y en el personal de las menores”… ** No obstante, los Padres no aparecen entre las primeras 10 mejores organizaciones en calidad de sus jóvenes de 21 años o menores. Los Bravos son número uno, con muchachos de la calidad de Ozzie Albies (19), notable como pitcher, como bateador y corriendo las bases; Cristian Pache, Austin Riley, Joey Wentz, Kolby Allard, Mike Soroka, Ian Anderson y Ronald Acuña… ** Después de los Bravos, siguen en esta especialidad y en tal orden…: Dodgers, Yankees, Astros, Piratas, Medias Blancas, Mets, Medias Rojas, Indios y Rockies… ** En Baltimore están alarmados los ejecutivos, el mánager Buck Showalter, los coaches y los fanáticos, por la mala nueva para la ciudad de que Manny Machado, quien es medio equipo de los Orioles, siempre sí se fue a jugar con el equipo de Dominicana en el llamado Clásico. Las oraciones rogando que Manny no se lesione en su aventura, se oyen hasta en Marte…

