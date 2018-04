Ahora se sabe hacia dónde van los Yankees

“¡Ay, qué bello!, este bebé tiene los ojos como su padre… son dos, y uno al lado del otro”… Lady Vaga.-

El libro relata la historia de los Yankees, pero no lo que comenzó con los Orioles de Báltimore en 1901, convertidos en Higlangers en 1903 y Yankees en 1913. Cuenta Bryan Hoch en su obra de 260 páginas el futuro, por eso la tituló “The Baby Bombers, the inside history of the next Yankees dinasty”.

Se refiere a Gary Sánchez, Luis Severino, Aaron Judge, Greg Bird y Ronald Torreyes. Y señala cómo la última dinastía del equipo fue armada alrededor de cinco valiosos productos de las sucursales Yankees, Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada, Bernie Williams y Andy Pettitte, ejes del glorioso róster.

Hoch cree que la alineación de la nueva dinastía será una “murderer’s row” comparable a la de 1927, “lo que promete a los fanáticos más mañanas ayeres”.

Mi querido amigo, Bryan Hoch, quien escribe con la alegría de sus juveniles años de edad, cuenta profundos pormenores en la vida de sus admirados baby bombers. Por ejemplo, por qué Aaron Judge está con los Yankees…:

“En 2015, Judge fue subido a triple A en junio, participó en El Juego de los Futuros Estelares, en el Comérica Park de Cincinnati, y fue devuelto a doble A. Retornó a los Scranton/Wilkes-Barre, triple A, para la campaña de 2016, en la cual bateó para 270, con 19 jonrones y 65 carreras impulsadas en 93 juegos. Su sitio en la organización de los Yankees, se le había abierto de manera directa, gracias Nick Swisher, quien se fue como agente libre después de la temporada de 2012, lo que produjo a los Yankees una escogencia en el draft como compensación, cuando él firmó con los Indios por 56 millones para cuatro años. Los Yankees usaron esa escogencia adicional para reclamar a Judge”.

Las páginas están adornadas con docenas de fotos de los juveniles Yankee en acción. Y en la portada una frase de Ken Rósental, de MLB Network y FOX-TV…: “Este libro debe leerlo quien quiera comprender quiénes son estos nuevos Yankees y hacia dónde van”.

Estoy cien por ciento de acuerdo con Ken.

RETAZOS.- ** Hablando de los Yankees, el mánager Aaron Boone, dijo ayer en Yankee Stadium…: “En este equipo nadie está preocupado por eso (el slump de Giancarlo Stanton), porque va a salir de su mala racha muy pronto, y entonces los que sí estarán preocupados serán los pitchers de los otros equipos”… ** Vladimir Guerrero hijo (Blue Jays) dice que se sintió conmovido por el homenaje en Montreal, cuando su equipo fue para juego de exhibición con los Cardenales. El padre de Vladimir jugó con los Espos durante ocho temporadas… ** Aparentemente les pagaron a los importados de los Diablos Rojos, porque están jugando. Nada peor que deberle a un pellotero o a una suegra… ¡Digo yo, ¿no?!...

