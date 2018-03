Otro jonronero aparece en el roster de los Yankees

“Dicen que el beisbol es un juego de pulgadas más pulgadas menos. Es cierto, Aaron Judge es una pulgada más alto que Giancarlo Stanton”... Raquel Julich.-

Cuando uno está “de buenas” del cielo te caen los panes.

Los Yankees, que llevaron a los entrenamientos de Tampa un arsenal llamado Giancarlo Stanton, Aaron Judge y Gary Sánchez, han visto de pronto a un joven sin tanto nombre rimbombante ni nada de lo demás, sacar más jonrones que todos, o sea, cuatro en 12 turnos, incluso dos en un solo juego.

Su nombre es Miguel Andújar, nativo de San Cristóbal, Dominicana, de 23 años de edad y ha jugado tercera base en seis años por las menores.

Lo llevaron a los entrenamientos, porque es de rigor poner a jugar en ese nivel a algunos de los jovencitos, pero no porque pensaran que él iba a hacer algo en Grandes Ligas. El gerente general, Brian Cashman, adquirió en un cambio realizado en febrero, a Brandon Drury, de 25 años, para ser el tercera base. Por él mandaron a los Diamondbacks a Taylor Widener.

Drury ha jugado tres años en las Mayores con el equipo de Arizona, sin mostrar gran poder, promedio de 10.3 jonrones por campaña. No obstante, Cashman ha dicho que el tercera base es él y no Andújar.

“Drury tiene mayor experiencia en Grandes Ligas” dijo Cashman, “por lo que puede garantizarnos mejor trabajo que Andújar, quien requiere mejorar a la defensiva”.

El destino de Andújar, a menos que siga disparando cuadrangulares al mismo ritmo, es triple A, porque no van a sentenciarlo al banco con los Yankees.

La única oportunidad de que el quisqueyano se quede en las Mayores este año, es que los Yankees lo cambien por el pitcher abridor que andan buscando.

Habría sido un espectáculo tremendo Andújar, Giancarlo, Judge y Sánchez, sacando entre los cuatro 200 jonrones en la campaña… Digo, ¿no?

Lo que dice Andújar: “No me veo en competencia con Drury. Vine a demostrar lo que puedo hacer en Grandes Ligas. Si al final me dejan fuera del róster, iré a donde me manden y continuaré dando el ciento por ciento… Yo sé que tengo buen porvenir en el beisbol.”.

RETAZOS.- Los mexicanos van a tener a 33 jovencitos en las menores este año y no menos de ocho en Grandes Ligas, con Christian Villanueva (Padres), Esteban Quiroz (M. Rojas), Xorge Carrillo (Rays), Sergio Romo (Rays), Adrián González (Mets), Alex Verdugo (Dodgers), Miguel González (Medias Blancas), Joakim Soria (Medias Blancas)… Los Mets no tienen cuatro pitchers abridores, ni cinco, sino ocho: Jacob deGrom, Noah Sindergaard, Matt Harvey, Steven Matz, Jason Vargas, Zach Wheeler, Robert Gsellman y Seth Lugo… En Washington esperan que este sea el gran año de Stephen Strasburg, después sus lesiones y un buen 2017. Vuelven a decir…: “Como vaya Strasburg irán los Nationals”…

