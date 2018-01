Feliz fin de semana con rumorama.com

Elnoa160millones.com… El lanzador japonés de 31 años, Yu Darvish, rechazó, sin siquiera hablar, una oferta de los Yankees de 160 millones de dólares por siete temporadas, cerca de 23 millones por cada una. Darvish ni respondió, no ha dicho ni “muchas gracias”. Me susurraron ayer que él quiere los mismos 160 millones, pero por seis años, o sea, 26 millones 666 mil 666 anualmente. Otros equipos interesados en el hombre son Rangers, Cachorros y Twins. Lo único que logró Yu Darvish el año pasado, con Rangers y Dodgers, fueron 10 victorias, 12 derrotas, y 3.86 de efectividad en 31 juego.

elquelodesdolarizare.com… Supongamos que eres un muchacho sin preparación de secundaria, que cumplirás tus 28 años en marzo, y una empresa está comprometida a pagarte durante los próximos tres años, por un trabajo de solo siete meses anualmente, 38 millones 714 mil 286 dólares (¡multiplica!... ¡multiplica!). ¿Serías capaz de rechazar ese dinero y pedir que te mandaran a otra parte?... Eso es lo que hace el dominicano de Monte Cristi, Starlin Castro, útil como segunda base y shortstop, modesto al bate, quien cayó en el róster de los Marlins en el cambio por Giancarlo Stanton. “No quiero ser parte de la reconstrucción de otro equipo, ya me tocó en Chicago (Cachorros, 2010-2015)” ha dicho Starlin, “por lo que pido me manden a cualquier otra parte”. Lo malo para él es que muy pocos querrán cargar con ese compromiso, y que no puede ser agente libre sino hasta después de la campaña de 2020. Derek Jeter y sus allegados no han querido responder públicamente. ¡38 millones 714 mil 286 dólares! Y ya Starlin ha cobrado por jugar otros 35 millones 578 mil 424 dólares.

ambientazorojo.com… Más de dos meses antes de inaugurarse la temporada, los Rojos estallan el ambiente del beisbol en cinco Estados, Ohio, Indiana, Kentucky, West Virginia y Tennessee. El jueves 25 de este enero, la Reds Caravana con su excelente y alegre ambiente musical, arrancará desde el Hall de la Fama del equipo, para recorrer más de seis mil kilómetros en cuatro días. Durante ese viaje presentan en escenarios especiales, peloteros de la actualidad y del pasado, narradores y ejecutivos, quienes van a entretener al público y a obsequiar souvenirs, además de boletos para los próximos juegos.

