Los Yankees ya no son Bombarderos

“Yo soy un viejo paraguas, sobre el cual han caído muchos aguaceros”… Anónimo.-

* * *

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entendía?.

Carlos Gutiérrez Q. de Mérida, Yucatán, dice: “Excelentes sus análisis y comentarios sobre mis queridos Yankees. Les falta pitcheo de primer nivel. Pueden conseguirlo, tienen el dinero. Según su line up, van a jugar con muchos jóvenes y sin pitcheo profundo. No tienen jonroneros, así que dejaremos de decirles Bombarderos. Cuando venga a Mérida, le invito a horchata y dulce de papaya”.

Angel Rosario R. de Ciudad Bolívar, pregunta: “¿Puede publicar las estadísticas que dejó Vincent “Bo” Jackson durante su paso por las Grandes Ligas?, y usted que lo vio jugar, ¿qué impresión tiene de él?

Amigo Gelo: Bo llegó a los Royals en 1986, a los 25 años. No tenía habilidades para el beisbol, solo fue utilizado como promoción, porque era estelar en el fútbol americano. Sus movimientos para batear y fildear dejaban ver que hacía gran esfuerzo por lograr lo mejor. En ocho temporadas con Royals, Medias Blancas y Angelinos, bateó para 250, 141 jonrones y 415 carreras impulsadas.

Julio Brito, de Caracas pregunta: “Considero que el récord más difícil de batir es el de los 2 mil 632 juegos consecutivos de Cal Ripken”.

Amigo JotaBe: Más difícil es tirar dos juegos perfectos en una Serie Mundial (Don Larsen), o tres juegos sin hits consecutivos en una temporada (Johnny Vander Meer), o batear 4 mil 257 incogibles (Pete Rose).

Carlos Grillet, de Caracas, pregunta: “¿El periodista Carlos Grillet, de la Cadena Capriles, influyó en su formación profesional?”.

Amigo Chalo: Lo conocí, pero hablamos muy poco o nada. En mi carrera influyeron Miguel Ángel Capriles, Oscar Yanes, José Sardá, Ciro Urdaneta Bravo, Joaquín Araujo Ortega, Ugas Morán y Januario (Jano) Granados.

José L. Cevallos, de Mazatlán, pregunta: “¿A quién pertenece la Academia de Beisbol de Culiacán, ya está funcionando, la visitan los scouts?

Amigo Pepe: Pertenece al gobierno de Sinaloa, sí está funcionando, no van los scouts, temen queden las instalaciones abandonadas y en la ruina.

Dervis Cavadía, de El Tigrito, pregunta: “¿Dónde está y qué hace el lanzador que fuera de los Leones de los Caracas, Orlando Trías?”.

Amigo Chevi: Lo último que se sabe es que lanzó con el equipo de Quebec, de una Liga independiente, en 2009. O se ha quedado viviendo en Canadá o regresó a El Tigre, Anzoátegui, de donde es nativo.

Ramón Aceves P. de San Luis Río Colorado, me envió un email tan elogioso, que no me atrevo a publcarlo. Muchas gracias, amigo Moncho.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5