Carta para la umpiresa 1ra. de latinamérica

Sra. Luz Gordoa…: Mis respetos y mis emocionados deseos por una carrera laaaaaaarga en estos menestres tan exigentes.

Sentenciar strikes, bolas, safes y outs, aplicar las Reglas con ecuanimidad y mantener lejos del peto a quienes protestan, es una obra de arte.

Por cierto, espero no se le arrugue nunca nada, a la hora de expulsar a quien le falte el respeto a Ud. al juego o al público.

Observo con preocupación que en su México lindo y querido la califican simplemente de “la primera umpire mexicana”. Primeramente, debe ser umpiresa, porque umpire son los hombres, y después, Ud. es la primera en tales funciones de Latinoamérica, Japón y alrededores, y en USA solamente han sido cuatro.

Coincidencia famenina...: Surge Ud. cuando se anuncia el Campeonato Mundial de Beisbol entre equipos integrados por damas, el Women’s Baseball World Cup, a celebrarse en Viera, Florida, entre el 17 y el 26 de agosto de 2018. Esperan que participen no menos de 12 países.

Cada integrante del equipo campeón recibirá medalla de oro, de plata las sub-campeonas y de cobre las del tercer lugar.

Para ser aceptadas como aspirantes a formar parte de los quipos, las muchachas tienen que haber cumplido 18 años, a más tardar, el 31 diciembre de este 2017.

Las seleccionadas por Estados Unidos entrenarán desde el 11 de agosto hasta el 15.

Esta competencia se celebra cada dos años, y USA ganó las dos últimas.

¡Que bueno el advenimiento de tantas damas en el beisbol! incluyéndola a Ud. porque ya somos muchos los feos en este asunto.

Entiendo, amiga Luz, Ud. es producto de la famosa Academia del Carmen, donde hay otras damas en busca la graduación como umpiresas, lo que suena muy bien.

La última umpiresa en Estados Unidos fue Pam Postema, quien trabajó hasta triple A.

Ya sabe qué tamaño de éxito le deseo, y según los reportes que me han llegado no será extraño que los logre todos. Me dicen que tiene mucha calidad.

Nos veremos en uno de esos estadios por ahí, como quien dice.

Abrazos, Juan Vené.-

RETAZOS.- ** Ningún equipo más censurado ahora que los Yankees. La prena escrita, los programas de televisión y de radio, las redes sociales, páginas webs, el mundo entero, le ha caído encima al gerente-general, Brian Cashman, y al mayor de los herederos, Hal Steinbrenner, por la contratación de Aaron Boone como mánager… El favorito más nombrado era elquisqueyano Tony Peña… Pero así son las cosas de la vida… ** Mañana comenzará el Winter Meeting, en Disney World. Según estiman los agentes, habrá operaciones por más de 50 peloteros, encabezadas por Giancarlo Stanton y Shohei Ohtani… **Derek Jeter anunció que tiene buena oferta por Martín Prado, pero se negó a revelarla “porque uno nunca sabe”…

