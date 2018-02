Tecnología moderna aplicada a los jonrones

Oscar A. Lopez, de Caracas, expone: “Sobre la afirmación (columna del 23 de enero), de que el batazo más largo en la historia de las Grandes Ligas fue de 643 pies por Mickey Mantle, en el viejo Yankee Stadium, 10 de septiembre, 1960, le informo que en el conocido libro de Adair (2002) “The Physics of Baseball”, se demuestra que bajo los principios de la física no es posible alcanzar tal distancia. Los cálculos de Adair muestran (página 105) que con las condiciones más favorables de altura, temperatura, humedad y viento, enfrentando un bateador de gran poder ante un lanzador de bola muy rápida, la distancia máxima sería del orden de 570 pies, excluyendo eventos meteorológicos extraordinarios. Probablemente la recopilación más completa sobre el tema está en el libro de Jenkinson (2010) ‘Baseball´s Ultimate Power’, un estudio acerca de los jonrones más largos. Además sustenta sus resultados indicando la metodología seguida y las fuentes de información utilizadas en su investigación. En su lista de los 100 jonrones más largos aparece Babe Ruth en Detroit, 18 de julio ,1921, en primer lugar con 575 pies. Gould (2017) en su columna ‘The Longest Home Runs in MLB History’ la cual se basa en los cálculos de física de ‘ESPN´s Home Run Tracker’, presenta el mismo jonrón de Ruth de 1921 en primer lugar de su lista con la misma distancia de 575 pies. En estas referencias citadas no aparece el jonrón de Mantle. La física nos sugiere que jonrones de 643 pies no son posibles. Son muy pocos los jonrones en donde se ha podido comprobar que han excedido la barrera de los 500 pies. Con las nuevas técnicas de Statcast sabemos que ha ocurrido solo una vez en los últimos tres años. Jonrones más antiguos, antes de Statcast, se pueden estudiar usando técnicas de análisis detallado de video y sensores remotos; un ejemplo es el jonrón de Andrés Galarraga, el 31 de mayo de 1997, del cual se demostró que llegó hasta 524 pies (López, BRJ, Fall 2017, SABR). Para ampliar mis datos, me gustaría saber la fuente usada para asignar 643 pies a ese jonrón de Mantle. Mucho le agradezco si me la suministra”.

Amigo Caro: Las fuentes, “Record Books”, “Hume Run History”, “Yankees Record”, “MIckey Mantle´s 10 Longest Home Run”.

