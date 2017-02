Carta para Corro el bibliotecario

“¡Quien lo vive es quien lo goza!”… slogan del carnaval de Barranquilla.-

* * *

Amigo Ramón Corro…: Estoy super-concentrado en las 407 páginas del extraordinario libro que me regalaste. Ni siquiera se ya sobre cuál de ellas leo. ¡Tremendo regalo!

Bien sabes que el tema de las Ligas Negras me apasiona. Si revisas las preferencias de los socios de la Society for American Baseball Research (SABR), encontrarás que el beisbol de los negros, los bigleaguers latinoamericanos y la pelota del Siglo XIX son mis temas favoritos.

Pero esa joya que me has puesto a leer, “Barnstorming To Haven”, de Allan J. Pollock, tiene el encanto especial, de referirse al club de puros negros, los Indianápolis Clowns, único equipo de beisbol en su estilo. Fueron llamados “Los Harlem Globetrotters del Beisbol”. Y, si jugar al basquetbol con la gracia y la magia de los Trotters es muy difícil, pues, en el beisbol es casi imposible. Para comenzar, esa actividad exige ser estelar en el deporte y a la vez actor cómico consumado, muy creativo. Por eso no habido más nada como esos dos conjuntos.

Y la historia de cómo fue posible el mismo libro, “Barnstorming to Heaven”, es muy bonita. El autor, Allan J. Pollock, murió apenas terminó de escribirlo, por lo que sus herederos pidieron a un amigo de la casa, James J. Riley, encargarse de la organización para editarlo. Entre otras misiones, tuvo que cortarle la mitad a los textos, porque hubieran ocupado más de 800 páginas.

Más de interés…: El creador y propietario de los Indianápolis Clowns, Syd Pollock, fue el padre del autor, Alan J. Pollock. Syd era un judío blanco, su esposa, irlandesa, católica y también blanca y tenía un socio negro y protestante.

Syd y sus Clowns existieron en la primera mitad del siglo XX, cuando la discriminación racial era tremenda y cruel, época de depresión, de II Guerra Mundial, de masiva emigración europea y de conquista de los derechos humanos. ¡Quien sabe cómo hizo sus cosas!

En fin, mi querido Ramón, te dejo, porque voy a seguir leyendo. Un abrazo y mi incondicional amistad de siempre… Juan Vené.-

RETAZOS.- ** El mánager de los Medias Rojas, John Farrell, pidió a sus coaches preparar a los peloteros mentalmente, para robar más bases que en los últimos años. Eso incluye cómo los bateadores deben proteger con sus swings perdidos a quienes salen al robo. Este club puede ser el más rápido de la temporada… ** Fernando Ballesteros informa…: Nueve peloteros de la Liga Mexicana del Pacífico, dieron positivo en antidoping de otras ligas, José Ureña, Olmo Rosario y Chapis Valencia (Yaquis); Zack Dodson (Mayos); Tyler Alexander (Charros); Kameron Loe y Faustino de Los Santos (Águilas); Isaac Rodríguez (Cañeros) y Roy Merrit (Cañeros), castigado en Venezuela, la única liga de la Confederación que lleva un control antidopaje…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5