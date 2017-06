Carta a Sparky Anderson, el viejo sabio del beisbol

“Se puede ser viejo sin ser sabio, pero es imposible ser sabio sin ser viejo”… J.V.-

* * *

Mi apreciado Viejo Sabio Sparky…:

Como sabes, siempre te llamé “El Viejo Sabio del Béisbol”. Y aquella tarde en Cincinnati, le pediste a David Concepción te tradujera eso que yo decía de tí. Tu reacción fue sonreír, fijaste tu mano derecha en mi hombro izquierdo, y mirándome a los ojos, como si quisieras inyectarme las palabras en el cerebro, rezaste, más que dijiste: “Si yo fuera sabio en el beisbol no estaría aquí, trabajando como mánager. Si alguien fuera sabio del beisbol, tendría una posición tan buena que no existe. Y no existe esa posición porque no hay sabios en este juego”.



De todas maneras, aquí van las frases del “Viejo Sabio”…:

“¡Es increíble que a uno le paguen por jugar pelota!”.

“El mánager en el beisbol es sólo un malvado necesario”.

“Con los Rojos mi promedio de victorias fue de 96 por año, y teníamos a Bench, Rose, Morgan, Concepción, Foster, Pérez, Griffey y Gerónimo. ¿Te imaginas lo que habría logrado si me hubieran dado algunos buenos peloteros?”.

“Ser sabio no es saberlo todo, sino utilizar al máximo lo que se sabe”…

“No es obligatorio que a los peloteros les agrade el mánager. A lo único que están obligados es a obedecer todo cuanto él ordene”.

“Siempre olvido el pasado porque eso no tiene futuro”.

“Si eres mánager de Grandes Ligas, no compres casa”.

“Una de las personas que peor me ha caído en mi vida, era regular en mi alineación por buen pelotero”.

“Para no crearle conflicto a Papa Dios, si un bateador se santigua, el pítcher debe encomendarse al Diablo”.

“No trates de entender al juego de pelota, nadie ha podido. Pero cada juego te va diciendo lo que quiere”.

“Con alguien a quien no le guste el béisbol no vale la pena discutir”.

“Después de ganar una Serie Mundial, lo más agradable es perder una Serie Mundial”.

“Mi idea acerca de dirigir en el beisbol es darle la bola a Tom Seaver y sentarme a ver cómo realiza su trabajo”.

“El público merece más respeto que melenas, barbas, patillas, bigotes y uniformes que no son uniformes”.

“Si me dieran siempre 25 peloteros, todos en el último año de su contrato, ganaría el título año tras año.”

RETAZOS.- ** Arrozcontodo.com publica solo noticias buenas. Es para sonreír, o reír, con el todo, e informarse felizmente… ** Los Rojos acaban de firmar un shortstop que comparan con David Concepción cuando lo descubrió Wilfredo Calviño, en 1969. El muchacho, de 19 años, nativo de La Habana, es llamado José Israel García. de seis pies, tres pulgadas. El scout que lo firmo, Tony Arias, lo califica como muy bueno a la defensiva y bateador que usa todo el campo. Lo mandaron a la Liga de Verano de Dominicana… ** Aroldis Chapman lanza por las menores, pero debe reaparecer con los Yankees el jueves en Oakland, ya recuperado de sus dolencias en el hombro derecho…

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5