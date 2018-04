Los Astros van a repetir, los Cachorros intentarán

“No importa la edad que tengas ahora, porque hoy eres más joven de lo que serás en el resto de tu vida”… Joey Adams.-

La serie Mundial 2018 será entre Astros y Cachorros, y los de Houston serán los primeros en ganar dos de estos clásicos seguidos desde los Yankees 2000.

Tienen más de un motivo para volver a ganar, como Justin Verlánder, más José Altuve, más Carlos Corres, más el mánager A.J. Hinch.

Personal que sabe cómo ganar. La alineación es la mejor de ambas Ligas…: George Springer, Alex Bregman, Altuve, Correa, Yuli Gurriel, Josh Reddick, Evan Gatis, Derek Fisher y Brian McCan.

La rotación, Verlánder, Dallas Keuchel, Lance McCullen, Charlie Morton y Collin McHuch. Y el bullpén, de puros derechos, culminado por el guatireño Héctor Rondón.

Los de Wrigley Field también tienen uno de los mejores mánagers del momento, Joe Maddon. Se les fue Jake Arrieta, pero agregaron a la rotación al colombiano de Arjona, José Quintana y a Tyler Chatwood, quienes completan tremendo grupo, con el as Jon Lester, Kyle Handricks y Mike Montogómery. Y estrenan coach de pitcheo, Jim Hickey.

Al bullpén que ya era de alta calidad, incorporaron la recta de 98 millas por hora del cerrador Brandon Morrow. Este grupo tienen dos zurdos y seis derechos.

Con tal pitcheo, no van a necesitar hacer muchas carreras Kris Bryant, Ánthony Rizzo, Wilson Contreras and cómpany. Y es el equipo que sufre menos lesiones.

Me atrevo a predecir cómo quedará cada divisón, pero con la advertencia de todos los años…: Ninguna predicción en el beisbol es seria, no puede serla. Las publico todos los años, porque lo exigen los lectores, y ellos mandan.

LA-Este. M. Rojas, Yankees, Blue Jays, Orioles, Rays.

LA-Centro. Twins, M. Blancas, Indios, Royals, Tigres.

LA-Oeste. Astros, Angelinos, Rangers, Marineros, Atléticos.

LN-Este. Mets, Nationals, Phillies, Bravos, Marlins.

LN-Centro. Cachorros, Cerveceros, Rojos, Cardenales,

Piratas.

LN-Oeste. Rockies, Dodgers, Gigantes, Diamondbacks, Padres.

RETAZOS.- ** Mensaje del catcher de los Yankees, Gary Sánchez, para los lectores de esta columna…: “Como habrán visto, comencé la temporada tras el home, pero si el equipo me cree mejor como designado, lo seré profesionalmente. Aquí no se trat a de lo que me agrade, sino de que ganemos hasta la Serie Mundial”…Gracias por leerme, amigo Gary…** El lanzador Méxicano Yovani Gallardo, está en el roster de los 40 de los Rojos. Y lo mandaron a triple A, mientras se habre un sitio en el róster de los 25. Yovani fue firmado por el club de Cicinnati, después que los Cerveceros lo dejaron libre tras permenecer con ellos en los entrenamientos… ** La temporada del poder, según ha comenzado…

