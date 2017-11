Serie Mundial de 1971 con Piratas y Orioles

“Los niños son amigos, pero solo hasta que cae la piñata”… Noti Alerta.-

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste, nombre, apellido y sitio desde donde escribes?

José A. Coronado R. de Mazatlán, pregunta: “¿Cómo fue eso de que los Orioles de 1971, con cuatro ganadores de 20 juegos, perdieron la Serie Mundial con los Piratas, y Roberto Clemente Más Valioso?”.

Amigo Jota A: Porque en el beisbol no hay nada escrito ni previsto. Los Orioles eran favoritos, y ganaron los dos primeros juegos en Baltimore. Después, cuando llegamos a Pittsburgh, así aparece en mi libro “La Historia de las Series Mundiales 1868-2005”, Clemente me dijo: “Ellos han jugado muy bien y nosotros, creo que ni siquiera hemos jugado. Pero hoy será diferente, y mañana también, e igualmente después”. Los Piratas ganaron los tres en el Three River Stadium, pero perdieron el sexto al regresar al Memorial Stadium. En el séptimo se enfrenaron Steve Blass por los Piratas y por los Orioles, Mike Cuellar. Ganó Pittsburgh 2-1. ¿Y los cuatro ganadores de 20 juegos? Dave McNally 21-5, ganó el primero, perdió el quinto y, en relevo, ganó el sexto de la Serie; Mike Cuellar 20-9, perdió el tercero y el séptimo; Jim Palmer 20-9, perdió el segundo y sin decisión en el sexto; y Pat Dobson 20-8, sin decisión en el cuarto. Acumularon record de 2-3 y dos sin decisión.

Pedro Brache, de Cariaco, pegunta: “¿Cuántas personas votarán en esta elección para elegir a los elevados al Hall se la Fama de Cooperstown en 2018?”.

Amigo Pebé: Somos 532 quienes recibimos las planillas. Pero siempre hay unos cuantos que no votan por diferentes motivos, enfermedad, están fuera de la Unión, o no desean hacerlo.

Saúl García, de Caracas, pregunta: “¿Dónde puedo conseguir el último libro suyo sobre La Historia de las Series Mundiales?”.

Amigo Úúúúl: No es un libro, sino dos tomos, con las Series desde 1868, hasta 2005, editados por la Universidad de Sonora. Este fue mi tercer trabajo acerca del tema, porque el primero fue hasta la Serie de 1981 y el segundo hasta la de 1986. De los dos últimos tomos hasta 2005, se han lanzado tres ediciones y he tenido la suerte de que todas se han agotado, yo tengo apenas un ejemplar. Te sugiero dirigirte a la Universidad de Sonora. Hermosillo, México, a ver si tienen un par de ejemplares qué venderte.

Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta: “Los que hablan y escriben de la baja estatura de Jose Altuve, ¿no le han visto los grandes brazos, muñecas y manos que tiene ese muchacho, que opina usted?”.

Amigo Gil: Opino que sí deben haber visto tales elementos, porque no están ocultos, pero bueno, es que para lograr lo que José hace se necesita tener con qué.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

