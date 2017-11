Clubes con 100 victorias en las Series Mundiales

“Los churros no son originarios de España, sino de China“… La Ruleta de Suerte.

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste, nombre, apellido y sitio desde donde escribes?

José M. Romero, de Cumaná, pregunta: “¿Cuántas veces en Series Mundiales dos equipos con 100 o más victorias en la temporada? y ¿y usted será elevado algún día al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Pepe: En numerosas ocasiones han ganado 100 juegos en una temporada, los Yankees 17 veces, los Cardenales, ocho, por lo que si ha habido otras Serie Mundiales, además de la este año con dos clubes por esas alturas, como la de 1968, Mets 100 Orioles 109.

En cuanto a lo de Cooperstown, mis posibilidades son mínimas o ninguna. Nunca he trabajado pensando en esas recompensas. Cuando el Congreso de Estados Unidos acordó rendirme un tributo, me agradó, pero igualmente lo olvidé, y quizá nunca lo hubiera recibido de no ser por mi hijo Sergio, quien me regañó enérgicamente un día. Esos honores los recibí un año más tarde de lo debido por mi culpa. Por otra parte para el ala de los periodistas del Hall de la Fama, jamás se ha elegido uno que no fuera nativo de Estados Unidos.

Jesús Hernández, de Caracas, pregunta: “¿Algún pelotero (no pitcher) ha permanecido por diez años o más en Grandes Ligas sin conectar un solo jonrón, alguno ha sido exaltado al Hall de la Fama sin ser pitcher y sin haber conectado un solo jonrón?”.

Amigo Chucho: No pude encontrar el nombre, pero creo ha habido uno sin jonrones en las Mayores… En el Hall de la Fama, todos tienen jonrones.

Héctor Peña, de los Teques, pregunta: “¿Qué es eso negro que se untan algunos peloteros en los pómulos?”.

Amigo Jeity: Esas manchas, se supone, son para evitar que los pómulos envíen a los ojos el brillo del sol, o sea, de noche no sirven para nada. Antes eran hechas con corcho quemado, ahora betún.

Duanter Arroyo, de Caracas, pregunta: “¿Cree que si Klayton Kershaw hubiese sido el pitcher abridor del séptimo juego de la Serie Mundial 2017, la historia de los “Arrogantes Dodgers” hubiera sido diferente? Como bien se sabe a Yu Darvish no le fue bien en el comienzo de ese juego”.

Amigo Ante: ¡¿Quién sabe?! Darvish ha sido muy bueno en otras oportunidades. Juguetear con lo que hubiera ocurrido es muy divertido, pero no lo creo justo.

Carlos L. Jiménez, de Cubiro, pregunta: “¿Puede escribir la reseña de cómo Cy Young ganó tres juegos y perdió uno en la primera Serie Mundial de 1903?”.

Amigo Chalo: Carezco del espacio necesario, pero te recuerdo que esa Serie fue a ganar cinco de nueve juegos. Puedes leer los pormenores en el primero de los dos tomos de “La Historia de las Series Mundiales 1868-2005”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

