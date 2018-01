95 años de las sortijas de Serie Mundial

“Este es el noveno año nuevo en fila que me hago el propósito de no fumar más”… Trapichito.-

* * *

Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.

Juan Colmenares, de Caracas, comenta..: “Esperemos que los novatos adquiridos por los Marlins sean buenos, porque si no la gente va a seguir criticando muy fuerte a Derek Jeter por pensar sólo en gastar menos y no en retener a buenos peloteros comprobados. No quisiera estar en su pellejo si todo le sale mal. Sin contar que Christian Yelich ya se quiere ir porque no hay equipo para competir”.

Amigo y tocayo…: Si fuera tan fácil como tu lo ves, no haría falta Derek Jeter al frente del equipo.

Matilde Abraham, de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿La sortija de Serie Mundial se otorga a los ganadores desde la primera Serie?”.

Amiga Matty…: Los primeros ganadores de la actual secuencia de la Serie Mundial, los Boston Américan, ahora Medias Rojas, de 1903, quienes derrotaron a los Piratas, fueron premiados por el diario “The Boston Globe” con lujosos relojes de bolsillo. Después, el tipo de premio no fue igual todos los años, a veces eran pines, o collares, o medallas. En 1922, los Gigantes les ganaron la Serie Mundial a los Yankees, y por primera vez se preguntó a los peloteros qué preferían como galardón, todos votaron por la sortija, y así comenzó la tradición, ahora pagada por el propietario del equipo ganador.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, pregunta…: “¿Podrán los Yankees llegar a la Serie Mundial sin mejorar su cuerpo de lanzadores, es decir, será suficiente la ofensiva de Aaron Judge, Giancarlo Stanton y compañía?”.

Amigo Beto…: Hablemos por ahora de la postemporada y después de la Serie Mundial. Ningún equipo clasifica para los playoffs sin buen pitcheo. Y los Yankees tienen buenos lanzadores, aún cuando por ahora son prospectos en las menores, además, no han dejado de buscar entre los disponibles. Paciencia, mucha paciencia.

César Zepeda, de Hermosillo, pregunta…: “¿Por qué no escribe un libro con sus anécdotas personales en el beisbol?”.

Amigo Ceso…: Gracias por la idea, eso viene, pero antes debo terminar el texto de mis “70 Años de Periodismo”.

Danny Díaz, de Lima, Perú, pregunta…: “¿José Canseco es descendiente de peruanos?, porque ese apellido es muy común aquí, en Perú, ¿y hay algún bigleaguer de ascendencia peruana? Amigo Dan…: Canseco es un apellido español muy arraigado en Perú, Cuba y México. José es cubano nietos de españoles… No ha habido en Grandes Ligas ninguno de ascendientes peruanos... Y sí, mi esposa Barbarita y yo somos tus amigos y te queremos mucho.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

