Serie del Caribe 1949 Monte Irvin y Pasquel

“Si la palabra del inglés nothing quiere decir nada, ¿para qué existe?… Lady Vaga.-

* * *

En la primera Serie del Caribe,1949, Monte Irving era rightfielder y cuarto bate del Almendares de Cuba. Fue líder en carreras impulsadas, con 11.

“Eso resultó la concentración de lo mejor del beisbol”, me dijo Monte durante su viaje a Caracas, invitado por mí.

Los Águilas de New Jersey, Ligas Negras, habían vendido a Monte Irvin a los Gigantes, quienes le pagarían cinco mil dólares por la temporada 1949. El dinero que cobró por la Serie del Caribe, dos mil dólares, significaba mucho.

Èl había jugado en México, con los Azules de Veracuz en la era de Jorge Pasquel,1942.

“Pasquel me pagó 400 dólares mensuales, apartamento y un ama de lleves” contó Monte. “Yo estaba recién casado, así que esa fue mi luna de miel. Terminé con promedio de 397 y me eligieron El Más Valioso. También fui líder en jonrones”.

“Por Pasquel abrieron en 1947 las puertas de las Grandes Ligas a los negros, porque desde 1942, él nos contrataba. Igualmente, con él comenzó la revolución de los sueldos de todos los biglaguers, que habían sido siempre muy bajos.

“Sacó de las Mayores, pagándoles mejores sueldos, a estelares como Sal Maglie, Max Lanier, Luis Rodríguez Olmo, Gorge Hausemann, Danny Gardella y unos cuantos más”.

Monte Irvin tuvo una brillante carrera en las Ligas Negras, 1938-1948, igual que en Grandes Ligas con los Gigantes, 1949-1956. Está en cuatro Salones de la Fama, el de Cooperstown, el de las Ligas Negras, el de México y el de Cuba.

También me contó..: “Una tarde los Azules perdíamos en el noveno inning por una carrera, con dos outs. Se embasó el que me precedía. Pasquel me llamó a su palco y me pidió que sacara la bola. Y sí, conecté jonrón. Ganamos. Cuando llegaba a home, ahí estaba Jorge Pasquel para felicitarme y deslizarme en la mano 500 dólares. Mucho dinero para la época”.

RETAZOS.- ** Lanzadores y receptores de los Rojos deben reportarse a los entrenamientos el lunes 13 en el campo de Good Year, Arizona. El resto del róster e invitados, el jueves 16. El trailer con los útiles necesarios en los entrenamientos, partirá de Cincinnati mañana a las 10 de la mañana y debe llegar allá el martes antes de medio día… ** Play ball para la temporada, el dos de abril con tres juegos, Yankees en Tampa, 1:10; Gigantes en Arizona, 4:10, Cachorros en San Luis, 8:35. Terminará el primero de octubre con 15 juegos diurnos… ** Llegan juntos en el Hall de la Fama, pero Bud Selig (Cerveceros) fue de los propietarios que en 1985 mantuvieron a Tim Raines sin contrato hasta última hora, por haberse declarado agente libre…

