Liga semi-profesional impulsa beisbol chileno

El beisbol chileno parece destinado a estar en manos del entusiasmo de venezolanos. Ahora figura al frente de la Liga de Beisbol Organizado de Chile (LBOC), un experto joven cubano, llamado Mario Fernández, pero no solo hay muchos venezolanos entre los peloteros, sino que el caraqueño Ramón Corro, se ha incorporado a las labores organizativas, bajo la dirección de Mario.

Entre 1959 y 1963 fue Embajador de Venezuela en Chile, el almirante Wolfgang Larrazábal, tan amante del beisbol, que al llegar a aquel bello país y observar una juventud entusiasta por el deporte, pero sin beisbol, decidió apadrinar la preparación de los muchachos y ponerlos a jugar en equipos y Ligas.

Lo primero que hizo fue pedir útiles en buena cantidad. Millares de sus amigos le enviamos desde Venezuela contenedores llenos de pelotas, bates, guantes y otros aperos. En seguida contrató entrenadores, quienes trabajaron bajo la dirección de Jesus Ávila, quien había sido pelotero de los Leones del Caracas, y hacía años se dedicaba a preparar jugadores en Maracay.

Un día Wolfgang me envió una postal (no había internet) en la cual me decía…: “Ya los muchachos juegan a tal nivel, que soy un espectador asíduo y etusiasta, porque me entretienen y me emocionan”.

Hace tres años funciona la LBOC, semi-profesional, y en la cual junto con los chilenos, juegan cubanos, dominicanos y venezolanos. en cuatro equipos, Rangers, Caimaneros, Industriales y Miners.

Entre los peloteros venezolanos figuran Joel Torrealba, Víctor Colmenares, Jesús Medina, William J. Delgado, Armando García, Federico Ayesta, Carlos Lara, Domingo Morillo, José A. Arteaga, Juan Gamboa, Erick Sánchez, Cesar A. Carvallo, Eliecer Carrillo, Gabriel Gil, Roberto Lugo, Douglas Durán, Fernando Ruzza, Guillermo Vilchez, Nicolás Ostricow, Danmar Salazar, Héctor Smith, Medardo Raga, Richard Urbina, Adrian Barrios, Alejandro Rosillo, Cesar Lugo, Julio C. Raga y Jesús Boscán.





RETAZOS.- Los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrrey jugarán todo el año, porque a sus actividades en la Liga Mexicana de Verano, agregarán las de la Liga Mexicana del Pacífico. Tratan de estrenarse como invernales en el próximo octubre, pero de no ser posible, será para el campeonato 2018-2019. La pelota de invierno en México será entonces con 10 franquicias… ** La Society for Américan Baseball Research (SABR), fue invitada por los Mets a “Un día en el Estadio Citi Field”, el 30 de junio. Después de conocer todo el parque de Flushing, y de comer en uno de sus restaurantes, verán el juego con los Philies. Será durante la Covención por el aniversario 50 de la llegada Jackie Róbinson a los Dodgers de Brooklyn…

