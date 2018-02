Carta para Rob Manfred abogado de la televisión

“Cuando una persona deja de fumar tiene el mismo problema de los nuevos en un campo de nudistas...: No sabe qué hacer con las manos”... Joseph McKadew.-

Sr. Manfred…: Si Ud. es el abogado defensor de las cadenas de televisión de Estados Unidos, saque sus nalgas del sillón de 245 Park Ave. y dígales a sus patronos que le den un sitio dónde litigar contra esta religión tan sana, bonita e indefensa que llamamos beisbol.

Desde luego que yo no puedo echarlo de ahí, de la oficina del comisionado. Pero es lo que merece. Y no porque me importe que le paguen 18 millones de dólares por año para que defienda al beisbol, sino porque hace todo lo contrario.

Ud. además, no está bien de la mente. Algo se le mueve en el cerebro, provocándole intermitencias que le invaden el introstícoli, convirtiéndolo en un culopicoso galopante. Mire, míster Manfred…:

Supongamos que Clayton Kershaw de visitante, ha tirado juego perfecto durante 10 innings, ¡30 out seguidos! La pizarra empatada a cero. Cuando se monta en la lomita para tirar el décimo primer inning, se encuentra con un corredor en segunda, que no se le embasó a él, sino que Ud. animado por su culopicosidad, lo puso ahí. Roletazo por primera, out, pero avanza el corredor a tercera. Fly al outfield, pisi-corre. Pierde Kershaw 1-0 sin que le hayan conectado un solo hit. Sin que se le haya embasado un solo bateador. Gracias a la Regla que Ud. trata de imponer.

Otra locura es lo del límite de seis visitas al pitcher en nueve innings. ¿Y si van a extra innings?... ¿Y si después cada lanzamiento, infielders y outfielders piden tiempo para espantar supuestas avispas?

La televisión le ordena tomar horribles e innecesarias medidas porque necesitan su tiempo para el programa siguiente. Pues, reduzca a 90 segundos, como era antes, el espacio de cada tres outs para entrar y salir los peloteros al terreno. Ahora usan cuatro minutos ¡240 segundos!, paradójicamente, para transmitir comerciales televisados.

Ya con el bateador designado tenemos bastante. Vaya a que le curen la piquiña, que en tan sagrado sitio es muy peligrosa… Juan Vené.

RETAZOS.- ** Major League Baseball presentó en Santo Domingo a 254 scouts, los mejores prospectos de Latinoamérica, que pueden ser firmados en el draft de este año. Acudieron 59 jugadores de nueve países, Colombia, Curazao, México, Panamá, Dominicana, Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela. La actividad, llamada showcase, duró dos días… ** El culichi zurdo, Óliver Pérez, firmado por los Rojos para las menores, con invitación para entrenar con el equipo grande, dijo que si no se queda en Grandes Ligas, se iría a lanzar en México… ** Yasiel Püig (Dodgers) está en manos de los trainers, en vez de preparándose para la temporada. El mánager, Dave Roberts, dijo que unos zapatos nuevos le causaron malestar en las caderas…

