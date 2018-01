Carta para Manfred, el comisionado

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

Sr. Rob Manfred…: Lo de Ud. es la manía de aplicar el reloj al beisbol. Es decir, no entiende este deporte, no lo quiere, no merece ser el comisionado.

Su amenaza de imponer en la temporada de este año el máximo de 20 segundos entre lanzamiento y lanzamiento, es ridículo. Tan ridículo que con seguridad, se va a perder más tiempo en las discusiones del caso, que si deja las cosas como están.

Lanzar en Grandes Ligas, señor comisionado, es un inmenso esfuerzo, uno de los trabajos más exigentes, una misión que requiere valor, decisión, condiciones físicas y mentales, más un entusiasmo a prueba de toda desgracia. Entonces, ¿por qué inventar a constantemente algo que moleste a los responsables de esas labores?

Fangraphs.com informa que en 2017 134 lanzadores tiraron 100 o más innings y solamente cuatro estuvieron bajo los 20 segundos entre uno y otro. No quiero ni imaginar lo que le van a desear los otros 130.

Y mire Ud. comisionado, solo dos necesitaron 27 segundos, 56 no pasaron de los 23.3, y 24 estuvieron en 21 o menos. Vamos a suponer que el promedio a eliminar sea de cuatro segundos, aún cuando es menor. Si cada equipo tira 140 veces para home, Ud. habría provocado una baja de 19 minutos por juego.

Ahora, si Ud. baja el espacio para comerciales cada tres outs, de 3.20 minutos a 1.30, lo usado hasta que la llegada de Bud Selig al sillón que ahora ocupa Ud. bajaríamos los juegos en cerca de 36 minutos, ¡más de media hora! ¡¡¿Cómo la ve desde allá?!!

Agréguele 15 minutos al prohibir las pantomimas, el morisqueteo de los bateadores para permanecer más en la pantallita, y ya casi estamos en la hora.

¿Para qué el reloj, señor Manfred?

Ud. defiende el mayor espacio para comerciales, con el fin de beneficiar a la televisión, porque le que le pagan los 18 millones de dólares que recibe anualmente como honorarios. Yo defiendo al beisbol porque es mi religión, mi amor, mi deporte favorito y porque no me hacen falta sus 18 millones.

Dios lo perdone… Juan Vené.-

RETAZOS.- ** Rob…: Deja tranquilos los relojes y a los pitchers. ¿Por qué no te ocupas de embellecer el espectáculo eliminando tanta asquerosidad en barbas, patillas, bigotes y melenas que matan la uniformidad necesaria en los bigleaguers?... ** Otra labor saludable para el deporte y el espectáculo sería la eliminación del bateador designado. Llevamos 45 años cargando con ese estorbo. Es como un tercer elemento en la al alcoba matrimonial… ** Pero no, el reloj contra los pitchers. Como los esteroides y las hormonas de crecimiento humano, más el designado, han sido son contra los pitchers… ** Ud. debe ser uno de esos culopicosos, amantes de las pizarras 23-19 en vez de 3-2. Pues, prohiba las rectas sobre 80 millas, las curvas, sliders, cambios y knuckleballs. Eso le aseguraría más pizarras gordas y juegos más laaaargos…

