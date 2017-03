Son 49 las carreras del record en ML Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Juguemos al Tato, que es igual que el Teto, pero por mucho rato”… TVE.-

Hoy y mañana son Días del Correo. Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. ¿Enviaste nombre, apellido, tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entiende?

Alberto Luna, de Ciudad Ojeda, pregunta: “¿El 17 de mayo se cumplirán 38 años del juego entre Phillies y Cachorros en Chicago, en el cual ganaron los Phillies 23 por 22 en 9 inning. ¿Ese sigue siendo el juego de más carreras en nueve innings?”.

Amigo Beto: El juego de más carreras ha sido el de Cachorros 26, Phillies 23 (49) el 25 de agosto de 1922.

Félix Flores, de Caracas, pregunta: “¿Cuál equipo ha perdido todos sus juegos en una temporada y de dónde saca esas frases tan buenas? La Pimpi siempre destaca”.

Amigo Fei: Eso no ha ocurrido en la pelota profesional… Las frases me llegan por infinidad de vías: De los libros que leo, oyendo radio, viendo televisión, cuando voy a los teatros y por obsequio de mis amigos. La Pimpi te envía muchos saludos y un beso.

Francisco A. Jaime S. de Maracay, pregunta: “¿Qué opina de Jim Leyland? de quien dicen es un sabio del beisbol, pero no pudo ganar una Serie Mundial con los Tigres, aún cuando era un trabuco?”.

Amigo Paco…: Leyland dirigió a los Tigres de 2006 a 2013, logró record de 700-597, y fue campeón de la Liga en 2006 y en 2012. Que no haya ganado una Serie Mundial no lo clasifica como malo. Tres veces fue declarado El Mánager del Año en su carrera y dejó record total de 1769-1728. En Detroit no celebran la victoria total en Serie Mundial desde 1984, con Sparky Ánderson de mánager.

Rafael Hernández, de Naguanagua, pregunta: “¿Por qué los relevistas tienen que calentar desde la lomita de juego, si ya lo han hecho durante mucho tiempo en el bullpén; y qué sugiere para que el Clásico Mundial del Beisbol sea bueno?”.

Amigo Fafa: No es lo mismo calentar en el bullpén que en el área de juego. Hasta la dirección en que se manda la pelota es diferente… El Clásico no debe tratar de imitar al Mundial de Fútbol, porque es inimitable. Debe jugarse en otra época de cada año, pagándole a los peloteros, quienes deben ser nativos o nacionalizados y no debe ser un negocio de las Federaciones, sino de los propietarios de equipos de Grandes Ligas.

Bernardino Peña, de Culiacán, pregunta…: “Ud. escribió que Fernando Valenzuela obtuvo 19 de 505 votos, apenas el 3.8%, cuando en 2004 fue eliminado como candidato para el Hall de la Fama de Cooperstown, ¿entre esos 19 estuvo el voto suyo?”.

Amigo Bernie: No, no vote por Fernando. Y por anunciar una semana antes, que no sería elegido, eliminaron mi columna en el diario “El Norte”, de Monterrey.

