Feliz fin de semana con rumorama.com

“Aquel millonario era tan agarrado que cuando murió no dejó nada, lo único que dejó, fue de existir”… Armandina Cisneros de Uslar.-

palmeiroestábienloco.com… Además de buen bate (1985-2006, Cachorros, Rangers, Orioles), además de arrogante, y vicioso, tanto de los esteroides, como de mentir ante el Congreso de Estados Unidos, ahora resulta que Rafael Palmeiro está completamente loco. Tengámosle cuidado, que puede ser de una locura en extremo peligrosa. ¡Imagínense! quiere reaparecer como bigleaguer, después de 12 años de retirado y a los 53 de edad, según acabo de leer en “arroz con todo”.

nopuedehabertantoloco.com… El último recuerdo de Palmeiro en las Mayores fue cuando parecía un niño malcríado, llorando, mientras se declaraba inocente tipo virginal del consumo de las famosas sustancias. Y alegaba que algunos compañeros suyos lo habían engañado en el club house. ¡¿Quién va a creerle nada a este mentiroso cubano?! Y ahora menos con esa decisión de volver a Grandes Ligas. “No tengo la menor duda de que puedo hacerlo. Me he cuidado muy bien. He estado trabajando durante años. Todo lo siento mejor que cuando jugué” anda diciendo por ahí. ¿Será que ya terminó Rafael de despilfarrar los 89 millones 295 mil 996 dólares que cobró por jugar pelota, más los 10 millones por publicidad y souvenirs? Espero no aparezca un propietario de equipo más loco que él para contratarlo y espero que el comisionado Rob Manfred ponga orden en la jugada.

valencianoporverlander.com… El valenciano Franklin Pérez, lanzador derecho, cumplió sus 20 años el miércoles de esta semana, y es parte vital en los planes de recuperación de los Tigres. Fue uno de tres jovencitos cedidos por los Astros a cambio de Justin Verlander. Franklin ha lanzado hasta en doble A (10-10, 3.39), y los planes en Detroit son que termine en triple A la próxima campaña, en preparación como uno de la rotación para 2019, el año cuando los Tigres deben ser nuevamente aspirantes de la postemporada… Dicen ellos, ¿no?

seacercaloinevitable.com… He caído en profunda tristeza más de una vez, al ver llegar el final de la carrera de determinados bigleaguers. Ahora lo sufro por Adrián Beltré (Rangers), el fino dominicano de la capital. Cerca de la inauguración de la temporada 2018, él celebrará sus 39 años de edad, el 7 de abril. Con 3 mil 48 incogibles, ocupa el sitio 25 en la lista de todos los tiempos, y es el primer quisqueyano en ese exclusivo grupo de apenas 31. Los nativos de Latinoamérica más cercanos son Albert Pujols dos mil 968 y Miguel Cabrera 2 mil 636. Al beisbol le hace falta más gente de la calidad humana de Beltré.

