Carta para el Pte. de la LMP, Omar Cañizales

Amigo Omar…: ¡Feliz Año 2018!, y felicidades por el campeonato de tu Liga, que penetra hoy en las emociones de los playofs.

Cuatro Estados, tan rimbombantes como Baja California, Sinaloa, Sonora y Jalisco llevan en lo más sonoro de sus corazones el palpitar de la Liga Mexicana del Pacífico.

Y tú de presidente has logrado excelentes resultados. Ya estoy enterado de que, económicamente están tan cómodos, que sin problemas, van a aumentar los presupuestos de todos los equipos por el aumento de contratacioes de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Y es bueno advertir que no les quitarán el sitio de trabajo a los mexicanos por capricho del Pacífico, sino porque la Liga de Verano mantendrá a los jugadores jugando hasta octubre debido al nuevo formato de dos torneos, y ustedes se quedarían sin tener a quienes poner a jugar.

Por supuesto, puede ocurrir que ahora algún malintencionado diga que LMP no quiere decir Liga Mexicana del Pacífico, sino Liga Muy Pocha… ¡Digo yo, ¿no?!.

Abusando de tu amistad, te ruego hagas llegar a los ocho equipos mi reconocimiento por las labores en la ronda eliminatoria. Tanto a los triunfales clasificados, Águilas, Venados, Charros, Tomateros, Naranjeros y Mayos, como a los honrosos eliminados Cañeros y Yaquis.

Para que haya ganadores tienen que existir perdedores. Es la ley del juego.

La Liga Mexicana del Pacífico es la mejor organizada del grupo invernal, y el paño de lágrimas de la Confederación del Caribe. Incluyendo la de febrero 2018, en tres oportunidades han extendido una mano a la Serie del Caribe para que no dejara de celebrarse por falta de sede.

Incluso, después que en 1990 y 1991 un empresario perdiera un millón de dólares, tratando de que el espectáculo fuera bien recibido por Miami, se había dispuesto olvidarse de la Serie del Caribe, no organizarla más. Pero apareció el doctor Arturo León Lerma como el ángel salvador, la llevó a Hermosillo y revivió en territorio mexicano.

Bella historia, querido Omar, la de tu LMP.

RETAZOS.- ** El nuevo sistema de la Liga Mexicana de Verano, reducirá a cerca de la mitad los ingresos de la mayoría de los peloteros que jugaban en las dos Ligas… ** En Minnesota los fanáticos y los periodistas protestan contra los Twins, porque no contratan relevistas de mayor calidad, como Greg Holand o Addison Reed, ya que la política allá es no firmar por más de dos años a nadie para el bullpén. Creen los fanáticos que los contratos de Ferando Rodney y Zach Duke, no resolverán nada… ** La mayoría de los bigleaguers, bateadores y lanzadores, llegarán a los entrenamientos examinando las pelotas, a ver si salen como las de la Serie Mundial pasada. Muchos creen que fueron diferentes…

