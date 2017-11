Feliz fin de semana con rumorama.com

“Muy interesante, los humanos llamamos a las lluvias ‘mal tiempo’, pero necesitamos agua en cantidad todo los días”…

Beisbol,juegodepulgadas.com… Ya se ha publicado en numerosas oportunidades que José Altuve aparece registrado en el beisbol con estatura de cinco pies-seis pulgadas, pero no, es 5-5. De todas maneras, nunca antes hubo un Más Valioso tan pequeño como de 5-6. La historia en la Liga Nacional es parecida, pero en el otro extremo. Giancarlo Stanton mide 6-6. nunca hubo un MVP tan alto. ¡Ey!, Aaron Judge, segundo en votos de la Americana, tras de Altuve, mide 6-7.

promotorazo.com… José Altuve ha sido una magnífica promoción para el beisbol, porque ahora, en todo el mundo, hasta donde no conocen este deporte-espectáculo, se sabe que ser tan bajito como de 5-5, no impide ser en este juego superior a los que miden 6-7, como Judge. No importa la baja estatura en el beisbol, ni siquiera para cobrar, como cobrará Altuve, 12 millones 500 mil dólares por jugar en las dos próximas temporadas.

alineaciónparatrofeos.com… Aquí la alineación de los ganadores 2017 de los premios otorgados por la Major League Baseball Writers Association of America (MLBWAA): Mánagers del Año, Nacional Torey Lovullo (Diamondbacks); Americana Paúl Mólitor (Twins)… Novatos del Año, Nacional Corey Bellinger (Dodgers); Americana Aaron Judge (Yankees)… Cy Youngs, Nacional Max Scherzer (National); Americana Corey Kluber (Indios); Más Valiosos, Nacional Giancarlo Stanton (Marlins); Americana: José Altuve.

porqué59jonroes.com… Giancarlo, de 28 años ahora, fue firmado como un outfielder “de poco poder”. Y en su primer año de bigleaguer, 2010, disparó solo 22 jonrones. Seguro de que podía mejorar ese número, dedicó sus inviernos a prepararse físicamente y a batear bajo el túnel de mallas. En 2011 subió a 34 jonrones y a 37 en 2012, cuando ya se admiraba su fuerza bate el mano. Pero él se consideraba inconsistente, lo que pareció confirmarse en 2013 por el bajón a 24. Entonces decidió buscar la consistencia en su forma de batear. Decidió pararse “unos cinco centímetros” más cerca del home. Un nuevo año (2014) de 37 cuadrangulares, fue interrumpido por el pelotazo que le fracturó los huesos del lado izquierdo de la cara. Siguieron dos años de recuperación, en cada uno de los cuales conectó 27 batazos para-la-calle. Pero en los entrenamientos de 2017, se acercó aún más al home, “unos dos centímetros”. Y seis meses saludables, sirvieron para su mejor año, 59 jonrones.

rumboamásde73.com… Giancarlo ya se prepara en un gimnasio para 2018. Y dijo..: “Sí creo poder sacar más 73 jonrones”, el récord de 17 años por Barry Bonds.

