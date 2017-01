Más muertes trágicas de gente del beisbol

“Papa Dios hizo a Adán antes que a Eva, porque no quería que nadie se metiera en su trabajo”… Joey Adams.-

* * *

Jackie y Ryan.- Mañana lunes 30, hará 98 años del nacimiento en Cairo, Georgia, de Jackie Róbinson. Y Nolan Ryan celebrará en Refugio, Texas, donde nació y vive, sus 70 juveniles años de edad… ¡Que buena suerte la de esa fecha, 30 de enero!...

No quieren al llamado Clásico.- Después del anuncio acerca de que Masahiro Tanaka no lanzará por Japón en el llamado Clásico, me dijo un ejecutivo de los Yankees desde El Bronx: “Lo que deseamos es no permitir a ninguno de nuestros peloteros ir a esa competencia. Pero la presión es mucha, porque es un negocio del comisionado y de la gente que lo rodea en todo el mundo del beisbol”…

Más muertes trágicas en el beisbol.- El viernes publiqué 175 casos de peloteros muertos trágicamente, desde 1861. No obstante, me faltaron algunos, por lo cual unos cuantos buenos amigos me han hecho el favor de recordármelos.

Desde Maracaibo, el compañero periodista Francis Blackman, igual que desde Maracay, Gilberto Méndez, desde Bolton, Ontario, Canadá, Noel Brett; y desde Caracas, Omar Castillo, informaron acerca de Mark Weems y Herman Alexander Hill, quienes perecieron ahogados en Patanemo, Puerto Cabello en 1970… Al mismo tiempo, Jota Vé Machado, de Maracaibo; y Johnny Mejías, de Boca de Uchire; recordaron el caso de Géremi González, víctima de un rayo, cuando estaba en el Lago de Maracaibo en 2008… Desde Adelaide, Australia, Héctor Marcano, informa: Donnie Moore se suicidó en 1989 de un tiro en la cabeza, después de herir con tres balazos a su esposa Tonya, todo ante los tres hijos de la pareja.Ella sobrevivió; Pascual Pérez, fue asesinado por unos ladrones que asaltaron su casa en Nigua, San Cristóbal, en 2012… Muchas gracias a estos siete valiosos amigos por completar la lista. Y ellos saben que cuando digo muchas gracias son muchas gracias…

“La muerte es nada. Lo que realmente tememos es volvernos no sabemos qué y llegar a no sabemos dónde”… John Dryden.

RETAZOS.- Los Mets trataron por todos los medios de salir de Jay Bruce, y no encontraron el negocio que aspiraban. Por eso el hombre será el rightfielder regular este año… El Astrodome de Houston abrió sus puertas hace 52 años, y fue casa de los Astros, los Oilers, Elvis Presley y Muhammad (Casius Clay) Alí. Mantenerlo cuesta 120 mil dólares anuales y está cerrado. Ahora lo quieren convertir en un centro de convenciones y en estacionamiento. Fue llamado en su época “La Octava Maravilla del Mundo”… El lanzador derecho cubano Héctor Mendoza, se ha hecho ver tirando en el bullpén por varios scouts. A los 23 años ha tenido experiencia en competencias internacionales con la Selección de Cuba y en la pelota japonesa…

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

