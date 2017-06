Miguel Cabrera está en muy buena forma

“Entre otros motivos, Adán y Eva fueron muy felices porque ninguno de los dos tuvo suegra”… Joey Adam.-

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y la ciudad o la población desde dónde escribes?

Ignacio Campa M. de Hermosillo, pegunta: “¿Por qué cuando lanza el pitcher y la bola rebota, el umpire la retira, pero no así cuando sale un roletazo?”.

Amigo Nacho: “Los wild pitchs, casi siempre golpean en la tierra, mientras los roletazos van por la grama que no mancha la bola. Pero no importa cómo ni cuándo, si la pelota se mancha, tienen que sacarla de juego.

Francisco J. Salazar Q. de Culiacán, pregunta: “¿Es juego perfecto si uno de los otros ocho peloteros comete un error?”.

Amigo Pancho: No. Tienen que ser outs todos los bateadores.

Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta: “¿Será posible que Major League Baseball otorgue El Guante de Oro para evitar el patrocinio de Rawlings? y ¿ha entrado Miguel Cabrera en el franco y natural declive de su carrera como bigleaguer?”.

Amigo Gil: Nunca se ha pensado en eso. Y el nombre del premio está registrado, tendría que ser con otra denominación. En cuanto a Miguel, hice esa misma pregunta a un médico y a un trainer de los Tigres, y dicen que físicamente está muy bien en sus 34 años de edad. Pero sufre slumps, como todos los peloteros.

Benigno Acosta, de Cagua, pregunta: “Aun cuando Steve Carlton no hablaba con los periodistas, ¿Ud. logró entrevistarlo?, y ¿es verdad que Joe (Shoeless) Jackson era tan buen bateador que Ty Cobb y Babe Ruth se inspiraron en él?”

Amigo Beny: Nunca hablé con Carlton. Lo hacíamos todos con su receptor particular, Tim McCarver… Y no se inspiraron en Cobb, sino que en sus comienzos trataron de imitar su swing.

Fabio Reyes, de Reading, Pennsylvania, pregunta: “¿Cual es mejor equipo actualmente en el papel, Yankees o Astros? y ¿por qué Albert Pujols fué seleccionado en un lugar tan tarde en el draf, era tan malo?”.

Amigo Fab: Yankees y Astros se ven extraordinarios. Si hay diferencia, es mínima… Pujols no llegó al draft con aureola de gran prospecto. En 1999 fue escogido por los Cardenales en la vuelta 13.

Edgar Barrueta, de Acarigua, pregunta: “¿Por qué no incluye a Ken Griffey hijo entre los super estrellas? y creo que Alex Rodríguez no merece el calificativo por falta de velocidad corriendo las bases”.

Amigo Edyo: Griffey, quien fue tremendo pelotero, uno de mis favoritos, no tenía buen brazo… Alex robó 46 bases en 1998, pero los mánagers le ordenaron salir a robar solamente si estaba seguro de llegar cómodo, ya que temían se lesionara en los slides. No obstante, robó 329 bases y solo 76 veces fue out en intentos.

