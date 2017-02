Carta al tocayo Juan Manuel Ley

“La eternidad está escrita en los cielos”… Edward Young.-

* * *

Amigo Juan Eme…: Me imagino que allá en tus alturas, cerca de la blanca barba de San Pedro y de la inimaginable figura de Papa Dios, con Babe Ruth a tu lado, y ahí mismo Ty Cobb, Joe DiMaggio, Héctor Espino, Melo Almada, Jimmie Foxx, Kenesaw Mountain Landis y compañía… Digo, entre tanta felicidad beisbolera, más allá del azul celestial, el más puro de los azules, ni te habrás dado cuenta del olvido en que han tratado de sumergirte quienes organizaron la Serie del Caribe.

Comprendo mí, querido tocayo, que en ese nuevo ambiente tuyo, en el cual no hay rencores, enojos, envidias ni resquemores, te importe menos de un bledo, que tu nombre no se oiga, no se vea, no aparezca por ninguna parte en tu querida Culiacán, alrededor y dentro del estadio que conseguiste construyera el gobierno.

Ha sido la semana de la Serie del Caribe, evento que amaste hasta rabiar, por lo que quienes te quisimos en vida y seguimos queriéndote ahora, estamos muy sorprendidos, anonadados, petrilifiquisipados.

Organizaron el evento bajo la vieja consigna de “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”.

Recuerdo aquella tarde en Caracas, cuando a tu lado, vi con más interés tus reacciones, que los Tomateros ganando la Serie del Caribe 2002. Vivías con todo tu ser cada bote de la pelota, cada hit, cada out. Eras puro beisbol. Me imagino sigues siendo puro beisbol en la inmensidad de ese estadio sin final llamado cielo.

Si en vida fuiste tan bondadoso como te conocimos tus allegados, es de esperar que ahora lo seas mucho más, por lo que comprendo no te importe tal desprecio. Por eso, hago lo mismo, no protesto, no califico, no me incómodo. Que siga la fiesta. Que siga la vida para nosotros y para ti, mi deseo de que jamás termine tu felicidad paradisíaca.

Si te es posible, infórmales a Papa Dios y a San Pedro, que ya estoy preparadísimo para cuando los vaya a conocer. Entonces, de paso, te daré un abrazo, como aquellos que tantas veces nos dimos durante mis visitas a Culiacán. Te quiero mucho, Juan Vené.-

RETAZOS.- ** Durante más de 20 años se ha hecho campaña para que los bigleaguers dejen de masticar tabaco o pasta de tabaco. Se les mandan fotos de caras destrozadas y otras informaciones de los médicos, pero el vicio parece tener más fuerza. ¡Desfigúrense, pues!... ** Darren Baker, de 17 años, hijo del mánager de los Nationals, Dusty Baker, ha sido calificdo por los scouts como “un buen prospecto”. El muchacho aún no ha terminado high school, pero por ahí viene repartiendo batazos… ** El cubano de 19 años Luis Robert, muy buen outfielder y fino bateador, está listo para firmar contrato…

NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “ Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5