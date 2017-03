Feliz fin de semana con rumorama.com

“Entonces, en el Clásico, Sandy Koufax hubiera podido jugar con el equipo de Israel”… J.V.-

Nadiesequejdenada.com… ¿Por qué Ron (El Absurdo) Manfred se empeña en modificar Reglas que no hace falta modificar? Ningún fanático, ningún periodista ha protestado porque los juegos duren tres horas o más. Durante los últimos 15 años siempre hubo nuevo récord de boletos vendidos, y el año pasado el promedio fue de más 30 mil por juego, sobre 74 millones en total. Lo únicos que le han pedido a “El Alburdo” reducir la duración de los juegos han sido los galfaros de la televisión. Pero es que el beisbol NO ES un programita, es deporte espectáculo. Quienes lo amamos consideramos que nos están flajelando, nos agreden con ventaja, brutal ferocidad, nocturnidad y a traición… Sobre todo con brutalidad.

elmejordelosmejores.com… Mike Trout acaba de ser calificado como el mejor bigleaguer del momento. Explican que se publica poco del caso porque juega con los Angelinos, no con Dodgers, Gigantes, Yankees o Medias Rojas.

figuronesdelfigureo.com… Por no saber hacer lo que intentan hacer, han ocupado grandes espacios deportivos mundiales, los mejores espacios. Sí, paradójico, “por no saber”. Tim Tebow, quien ha sido estelar en el futbol americano, trata de ser bigleaguer con los Mets. Robó espacios porque sacó seis bolas en una práctica de bateo, y al día siguiente no solo porque fue strikeout dos veces, sino también porque de prevenido al bate fue a pararse en el círculo de los Medias Rojas, que jugaban con los Mets. Por no saber, el otro caso ha sido más internacional, más rimbombante, porque ocurrió en el campeonato de esquíes en Finlandia. El venezolano Adrián Solano, quien jamás había visto la nieve, con una sonrisa de oreja a oreja, trató de esquiar, bueno, se amarró unos esquíes a los pies, pero no pudo esquiar, fue cayendo de nalgas contra la nieve, una vez inmediatamente después de la otra, durante todo el recorrido. Cosas veredes, amigo Sancho.

sexialinaciones.com… Por muy inestables amantes como parecen haber sido, Alex Rodríguez y Jennifer López, deben ser felices por muuuuuuucho tiempo. ¿Por qué? pues, porque están bien entrenados. Si se suman los exs conocidos de ambos, son cerca de 20. O sea, deben haberlo hecho ya todo, y quizá solo quieran paz y sociego. Entre los protagonistas del pasado de ellos aparecen Marc Anthony, Drake, David Cruz, Wesley Snipes, Ojani Noa, Tommy Mottola, Sean (Diddy) Combs, Ben Affleck, Maksim Chmerkovskiy Madona, Anne Wojcicki, Cámeron Díaz, Kate Hudson, Elaine Spottswood, Torrie Wilson, Bethenny Frankel y Cynthia, madre de las dos hijas de A.Rod… Digo, para lo que tienen que hacer, deben estar bien entrenados, ¿quién lo duda?

