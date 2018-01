Feliz fin de semana con rumorama.com

“Yo no soy supersticioso porque eso produce mala suerte”…. Anónimo.-

dineroparahospitaldedimaggio.com…

Miguel Cabrera amanece hoy sábado en Miami, para seleccionar los 30 niños entre los ocho y los 10 años, que participarán en la Gran Final del Miggy Ball, evento que organiza anualmente la Fundación de Miguel. La misión es enseñar a esas críaturas las actividades básicas del juego de pelota y recaudar dinero, que Cabrera dona al “Joe DMaggio Children Hóspital”. Las inscripciones cuestan 30 dólares por niño. La cita de hoy es a las nueve de la mañana en el Doral Meadow Park. Miguel seguirá en gira por varias ciudades de Florida.

mannyelshortstop.com… Los planes de Manny Machado, quien no se puede declarar agente libre sino después de terminada la campaña de este año, son seguir con los Orioles, pero si le dejan jugar como shortstop, en vez de tercera base, cobrar los 16 millones firmados, y a partir de 2019, buscar quien le pague 300 millones por 10 temporadas. Los Diamondbacks están interesados en una organización de ese tipo. Machado, nativo de Hialeah, Miami, está en sus 25 años de edad y ha sido aconsejado por el mánager Buck Showalter, quien piensa llevar a la tercera base a Tim Beckman. Manny calificó a los Orioles como “una porquería” cuando hace unos meses lo entrevistaban una docena de reporteros. Dos agentes consultados acerca de sus honorarios, creen que sí es posible que lo firmen a lo que aspira…

borasmejorquemanfred.com… Mientras el comisionado Rob Manfred se preocupa por la tontería de exigir a los lanzadores no tomar más de 20 segundos para cada lanzamiento, el agente Scott Boras expresa una preocupación mucho más importante. Ha propuesto Boras públicamente eliminar a los equipos de Grandes Ligas cuyos propietarios no invierten razonablemente su dinero. Quienes no pagan a los peloteros necesarios para tratar de alcanzar la postemporada. Boras propuso que sean eliminadas esas organizaciones, así como en 1919 fueron suspendidos de por vida los ocho peloteros de los Medias Blancas vendidos a los apostadores en la Serie Mundial. Con la Regla que propone Manfred se bajaría el tiempo de los juegos en promedio de cinco a seis minutos. Hagamos lo lógico: Nombremos a Scott Boras comisionado.

lamentos.com… Ahora tenemos 12 meses para leer y oír a quienes dicen creer que Barry Bonds y Roger Clemens merecen estar en el Hall de la Fama. No mencionan a ninguno de los otros esteroidados, como Mark McGwire, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro end Co. Los alegres muchachones de “USA Today”, “Baseball Weekly” y “New York Post”, dan cerca de la unanimidad a esos dos.





