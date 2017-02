Carta para el Panda o Pablo Sandova

“Cristóbal Colón no descubrió nuestro Continente… Ya los aborígenes estaban por estos lados”… Armandina Cisneros de Uslar.-

Amigo Pablo…: Me sentí bien por el beisbol, por los fanáticos de los Medias Rojas y por tí, cuando me informaron que fuiste de los primeros en llegar a Fort Myers para comenzar a entrenar.

En Fenway Park han perdido durante dos temporadas los servicios del alegre y productivo Panda que creyeron haberle quitado a los Gigantes. Y por ese par de años te pagaron, sin embargo, 38 millones de dólares, ya que tu contrato en de 95 millones para cinco campañas.

Pablo…: Si te pagan ese dinero, es porque suponen vas a producir más que tal suma, vía carreras impulsadas y dfefensiva sobre el promedio en tercera base.

A la fanaticada bostoniana no le importa si amas al fútbol y no al beisbol, ni que por eso en tu casa de Puerto Cabello, tienes una cancha para darle patadas al balón, en vez de un túnel con malla para batear. A ellos les tiene sin cuidado si eres vicioso de comer demás y exactamente lo que produce adiposidad. Ellos solo quieren que conectes los batazos necesarios para poner carreras en home, suficientes para ganar juegos hasta obtener el trofeo de la Serie Mundial.

Lo cierto es que era risible el espectáculo tuyo uniformado el año pasado, con ese abdomen más del lado de allá que el mío. A tu edad, no hay disculpas. Es decir, eres culpable. Y los médicos dijeron que la lesión del hombro, que te llevó hasta el quirófano, fue producto de ese exceso de grasa y de su peso.

Babe Ruth, Jimmie Foxx y Harmon Killebrew eran godos, pero no tanto. Además, con sus kilos extras y todo, sacaban la bola casi a diario con tanta insistencia, que están ahí, de lo más sonrientes, en el Hall de la Fama.

Tú estás cada día más lejos de Copersrtown. Y no solo eso, sino que de volverte a descuidar, te dejarán libre antes de timpo, antes de la edad promedio para mandar a los bigleaguers a sus casas.

Cuídate, muchachón. Un abrazo, Juan Vené.-

RETAZOS.- Llega la semana cuando van a reunirse todos los bigleaguers de todos los equipos a fin de de lograr el team work necesario para ganar tantos juegos como hagan falta para arribar a la postemporada… ** Y en medio de esos importantes trabajos de preparación, más de cien peloteros habrán de irse a la rochelita que ha resultado el llamado Clásico… ** Por cierto, me ofrecieron “comprarme espacios para publicidad del Clásico”, lo que me pareció chantaje, por lo que ya saben, respondí un ¡noooo!, que se oyó desde el polo norte hasta el polo sur. Mi libertad no tiene precio… ** Eso camina porque es un negocio del comisionado y sus cómplices internacionales…

