Feliz fin de semana con rumorama.com

Lalesióndemartínprado.com…. Martín Prado no solo es el alma del infield de los Marlins, sino el líder ofensivo, el hombre que inspira al equipo. Por eso el mánager Don Mattingly anda en Júpiter, donde entrenan, con las manos en la cabeza buscando explicaciones. Martín, de 33 años, fue traído ayer a Miami desde San Diego, donde se lesionó el muslo derecho en juego del llamado Clásico, y hoy sábado lo someterán a exámenes para establecer la magnitud del drama. Por la lesión muscular, el maracayero no pudo correr de home a primera tras dar un batazo. Eso ocurre cuando las piernas están fuera de forma.

loscaballos2017.com… Los expertos en predicciones de “Bovada”, según me informa mi amigo Jimmy Shapiro, dicen que para ganar el premio de Más Valioso 2017 en la Americana, los 10 que aparecen con más Chance son, en este orden…: Mike Trout, Mookie Betts, José Altuve, Miguel Cabrera, Josh Donaldson, Manny Machado, Carlos Correa, Gary Sánchez, Róbinson Canó y Nelson Cruz… En la Nacional…: Kris Bryant, Bryce Harper, Nolan Arenado, Anthony Rizzo, Cory Seager, Freddie Freeman, Daniel Murphy, Paul Goldschmidt, Yoenis Céspedes y Clayton Kershaw.

yvamosconelpitcheo.com… Los posibles ganadores del Cy Young en la Americana…: Chris Sale, Corey Kluber, Yu Darvish, Aaron Sanchez, Justin Verlander, Chris Archer, Masahiro Tanaka, Carlos Carrasco, David Price, Cole Hamels… Para el Cy Young en la Nacional…: Clayton Kershaw, Max Scherzer, Madison Bumgarner, Noah Syndergaard, Jake Arrieta, Jon Lester, Stephen Strasburg, Johnny Cueto, Jacob de Grom y Zack Greinke.

lacuriosidadsabatina.com… Entre los 20 mil bigleaguers que han aparecido desde 1871, ha habido 971 que no pasaron de un juego. Entre estos el mexicano de Navojoa, Paquín Estrada, con los Mets, un hit en dos turnos, en 1971. El más conocido de estos casos ha sido el del enano Eddie Gaedel, en 1951 con los Carmelitas de San Luis. Pero el más asombroso es el de Larry Yount, quien apareció con los Astros en 1971, pero no tiró una para home ni consumió turno alguno. Es decir, no jugó. Lo habían llamado de las menores horas antes, el 15 de septiembre, y lo mandaron a prepararse en el bullpén, cuando un juego frente a los Bravos iba para el noveno inning. Sintió tal dolor en el codo, que no pudo tirar ni una para calentar. Regresó a las menores y ya no tuvo más oportunidades arriba. Larry es hermano de Robin Yount, quien jugó con los Cerveceros rumbo al Hall de la Fama de Cooperstown, como outfielder y shortstop. Su carrera fue tan larga que participó en dos mil 856 juegos y consumió 11 mil ocho turnos al bate en 20 temporadas.

