Los Marlins llamados a ser una super-potencia

Derek Jeter no solo sabe ganar en el terreno, también domina el arte de armar una maquinaria capaz de moverse con pasos seguros durante muchos años. Los Marlins se van a convertir en una extraordinaria organización.

Han recibido 25 prospectos entre los 18 y los 24 años de edad, quienes solo necesitan experiencia, innings jugados, para saber cómo ganar en el máximo nivel. Por supuesto, material de tal calidad se consigue entregando también algo valioso, como Giancarlo Stanton (Yankees) y Chistian Yelich (Cerveceros).

“Los equipos que necesitan ganar en seguida, generalmente pagan muy bien para llenar las fallas de su róster” explica Jeter, “de eso me he estado aprovechando, y creo tener con qué ser un equipo ganador a partir de 2020”.

Es lógico que los fanáticos y algunos periodistas se desesperen, porque ven irse a grandes figuras como Stanton, Yelich, Marcell Ozuna y Dee Gordon, mientras no saben ni uno de los nombres de los 25 jovencitos recibidos.

Jeter sacó del grupo de scouts de los Yankees a Gary Dembo y lo nombró jefe de los scouts de los Marlins, porque es uno de los más habilidosos para juzgar el futuro de los peloteros. Eso tampoco es público y notorio. Ni siquiera es noticia. De Lewis Brinson, de 23 años, dice Dembo debe sacar anualmente en Grandes Ligas 30 o más jonrones y robar 30 o más bases. Fue adquirido al mismo tiempo que Monte Harrison, 22 años, igualmente bateador de poder y hábil corredor en las bases. Ellos dos deben llenar el 66% del outfield de los Marlins durante décadas.

Fueron solo parte de lo entregado por los Cerveceros en la negociaciòn por Yelich. También recibieron los Marlins al infielder puertorriqueño de Bayamón, Isán Díaz, en sus 21 años de edad, y al lanzador derecho y hawayano, Jordan Yamamoto, igualmente de 21 años.

“El róster que encontré aquí no nos hacía falta para nada, no era ganador” también dijo Jeter, “por lo que he necesitado bastante paciencia y necesitaré mucho más, hasta lograr ver realizados mis planes. Pero se puede creer en nuestro futuro, soy sincero”.

RETAZOS.- ** ¡Que 20 años no es nada!. El gerente-general de los Yankees, Brian Cashman, cumplio 20 años en ese cargo. Y de él aprendió Jeter… ** Mallas en control de los fouls.- Los estadios de Grandes Ligas están obligados ahora a tener altas mallas de protección hasta el final de cada dugout. Unos 15 han decidido llevarlas hasta los postes fair. La mayor protección para los fanáticos… ** La libertad de los agentes libres.- Los agentes libres que no han firmado buscaban ayer en Arizona y aquí, en Florida, alguna instalación que puedan alquilar para entrenar por su cuenta. Los gastos serán cubiertos por la Major Legue Baseball Players Association. Sería la primera vez que ocurriría algo semejante.

