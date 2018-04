Carta para el mánager más ignorante en MLB

“Uno tiene que ser leal a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos”. Jaime Bayly.-

* * *

Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Señor Gabe Kapler, mánager de los Phillies…: Como mánager, pasará a la historia como lo más alocado en ese cargo. Como bigleaguer, pasó desapercibido. Jugó 12 años con el título de outfielder, en seis equipos, Tigres, Rangers, Rockies, Medias Rojas, Cerveceros y Rays, pero nunca regular. Su promedio de juegos por año, 92.

Haber sido pelotero mediocre, no es motivo para ser mal mánager. Tony La Russa no fue buen infielder, pero sí maravilloso dirigiendo.

No hay explicación para sus barbaridades. Estoy por creer que, como nació en Hollywood, California, quiere hacer de cada juego una película de suspenso a lo Alfred Hitchcook. Pero esto no es cine sino Grandes Ligas, por lo que cada gracia se le convierte en morisqueta.

Dicen que será el primer mánager despedido este año, pues yo botaría antes a quien lo puso en ese cargo. Su antecedente más brillante es haber dirigido al equipo de Israel en uno de los llamados Clásicos Mundiales.

Con razón, saca a un lanzadores sin que nadie haya calentado, y quita a Nicholás Pivetta, después del cuarto inning, cuando había colgado cuatro ceros con solo 40 lanzamientos. En ese juego usó nueve lanzadores, porque se fueron hasta 11 innings. También sacó a Aaron Nola, con un out en el sexto inning, cuando solo había hecho 68 lanzamientos sin permitir carreras. Tuvo que usar seis lanzadores, y el bullpén recibió la pizarra a favor 5-0 para perder 8-5.

Cuando la paliza de los Bravos, de 15-2, se le acabaron los pitchers y tuvo que poner a lanzar al outfielder, Pedro Floriman. Al final declaró…: “Garantizo que los Phillies llegaremos a la postemporada”.

Es lo único que ha hecho bien, como todos los mánager, relaciones públicas llenas de mentiras.

Señor Kapler, lo han calificado como el más alocado e ignorante que haya ocupado una oficina de mánager en Grandes Ligas… Y quizá en las menores también.

Buena suerte, aun cuando con su cerebro es difícil. Abrazos, Juan Vené.

RETAZOS.- ** El umpire Marty Fóster, sabía que le había cantado strike un lanzamiento muy bajo al texano Anthony Rendón (Nationals), para declararlo strikeout. El muchacho no hizo nada más que soltar el bate (no lo tiró), pero a Fóster le dio la gana de expulsarlo del juego. ¡Cuánto de fatal umpìre en Marty Foster! Primera vez que expulsan de un juego a Rendón… ** Los Arrogantes Dodgers, 2-6 hasta antes de juego de ayer, están en su peor comienzo de temporada en los últimos 42 años. Llegaron a esos números fatales, nada menos que ante sus rivales de siempre, los Gigantes, quienes el sábado los dejaron en el terreno 7-5, en el décimo cuarto inning, mediante jonrón de dos carreras por Andrew McCutchen. Desde 1976, 2-8, no habían tenido peor arranque…

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5