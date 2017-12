Para los bigleaguers serían 11 mil 250 amantes

“Escribe, escribe, que algo queda”… Kotepa Delgado.-

* * *

Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.

Juan Colmenares, de Caracas, opina: “Es cierto, como le preguntó Jorge Ramos, que los mánagers ahora esperan el batazo y no ordenan jugadas. Falta estrategia, pero eso no depende de tener o no bateador designado. Hay muchos toques de pelota que no se ordenan por la altivez de los jugadores, ya que eso ayuda a mover a los corredores y facilita anotar carreras que puede decidir juegos. Parece que un jugador que cobre 10 millones de dólares no puede tocar porque es algo humillante o sin importancia”.

Cándido Valenzuela, de Hermosilo, opina y pregunta: “Fui uno de los asistentes a su última conferencia aquí en Hermosillo. Le agradezco su interés y su amor por nuestro país y nuestro beisbol. La pregunta: “¿Qué opina de los niveles de calidad de las Ligas Mexicanas de Verano y la del Pacífico? Para mí era antes muy marcada la superioridad de la Liga del Pacífico, pero ahora que puedo ver a los Toros de Tijuana, pienso muy diferente. Creo que la de Invierto ha bajado en calidad o la del verano ha subido”.

Amigo Candy: Esas dos Ligas se han superado mucho. Recuerda cuando la del Pacífico era “el patito feo” en las Series del Caribe, pero ya hace años que gana y pierde con todos los otros equipos. La de verano mejoró notablemente durante la década de Plinio Escalante presidente. Del nuevo en el cargo. Javier Salinas, es muy temprano para juzgarlo, pero cinco propietarios de equipos y un gerente-general, me han dicho que le tienen absoluta confianza porque ha demostrado conocimientos y deseos de trabajar.

Ángel Rosario, de Ciudad Bolívar, pregunta: “¿Dónde está Tyler White, firmado por los Astros por mil dólares, y ha dado su charla Cinco Mil Años de Beisbol en Chile o en España?”.

Amigo Gelo: White, utílity de 27 años, ha aparecido en Grandes Ligas en 2016 y 2017, pero está con Fresco (AAA)… Y no, no he tenido la suerte de ir a España ni a Chile con los Cinco Mil Años.

Ludmila Urbielas, de Los Ángeles, pregunta: “¿Es verdad que todos los peloteros de Grandes Ligas tienen una amante en cada ciudad a donde van a jugar?, porque he conocido un bigleaguer que me gusta, pero al oír eso me horrorizo ya que quiero algo serio con él, matrimonio”.

Amiga Mila: De ser cierto lo que te han dicho, se necesitarían para satisfacer a los 750 de los roster de 25, tantas como 11 mil 250 muchachas. Sería un escándalo. Como en todos los gremios, unos tienen una aventura por aquí, otros por allá y la mayoría no tienen nada. La mayoría son parejas estables.

* * *

