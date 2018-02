Feliz fin de semana con rumorama.com

Nopodíafaltarunapuellada.com… El presidente del beisbol del Caribe y el Pacífico, Juan Puello, como siempre, vive en otro mundo. Dejó mala impresión en Guadalajara al afirmar que la Serie del Caribe 2019 será en Barquisimeto. Personajes del ambiente, como Fernando Ballesteros, de “Puro Beisbol”, no lo creen conveniente ni posible. Publicó Ballesteros: “Puello asegura que Barquisimeto será la sede del próximo año, y agregó, no tenemos Plan B. En realidad, Venezuela no podría hacerlo ahora ni tampoco dentro de unos meses”.

delatragedialgloria.com… Me emocionó al máximo la victoria de los Criollos de Cagua. Recuerdo la primera noticia acerca del beisbol profesional de la isla después del desastre por el huracán: “Solo podemos jugar un corto campeonato en enero para cumplir con la Serie del Caribe”. Iban a Guadalajara sin esperanzas, pero sí con ambiciones. Y son los campeones.

elpeorciudadanoentrelosbigleaguers.com… Los Dodgers ofrecían ayer a Yasiel Puig para cambio. No había respuesta. El cubano es considerado el bigleaguer más problemático del momento. Sus agentes, “Wasserman”, decidieron salir de él y renunciaron a seguir representándolo, “por su conducta inapropiada”. Caso único. Ningún agente había dejado en el camino a un bigleaguer. Son los peloteros quienes a veces disponen cambiar de representante.

enelpalcodetransmisiones.com… El mánager de los Yankees durante las últimas 10 temporadas, Joe Girardi, es ahora comentarista en MLB-TV. Girardi tiene buena y extensa preparación académica, además de una sólida y fina educación hogareña. Todo eso cooperará para su éxito.

losjóvenesdeoakland.com… De los 30 equipos de Grandes Ligas, 29 vieron irse agentes libres este año. El único que mantuvo a toda su gente en casa fue el de los Atléticos. Y a ellos no les interesa ninguno de los bigleaguers libres, porque están armando el roster con material juvenil de sus ligas menores. Así están las cosas.

apenas53de166.com…. La opinión del líder de los bigleaguer, Tony Clark: “Este año un número importante de equipos están involucrados en una carrera para ver cuál termina último. Esta conducta es una violación a la confianza entre equipos y fanáticos, y amenaza la integridad del deporte”. El caso es que solo 53 de 166 agentes libres han firmado.

sextetoejemplar.com… Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para elegir al sexteto más agradable y alegre para el Hall de la Fama. Será histórico por eso también, el grupo, Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Jim Thome, Jack (El Gato) Morris y Alan Trammell.

