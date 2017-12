Juan Puello contra los periodistas en la S. C.

Juan Puello no tiene ni idea de qué es el estadio de los Charros.-

Juan Puello, comisionado del beisbol para El Caribe, trata de molestar, interferir, atravesarse a los periodistas que vendrán en febrero para cubrir la Serie del Caribe.

¡¿Quién es Puello para disponer que los compañeros enviados a esas labores no entren al estadio?”.

Fíjate en este lamentable, torpe párrafo, en esa información emitida por Puello…: “La solicitud de una acreditación no garantiza que ésta le sea otorgada. Debido a que los espacios para prensa en el Estadio sede del evento son limitados, el Comité Organizador (“CO”) acreditará a solamente una fracción de los solicitantes”.

Horrible, nunca había visto eso. Por cierto la nota toda está muy mal escrita, por lo que Puello debería tomarse unas clasecitas de castellano.

Uno de los oficiales de prensa de los Charros, Asdrúbal Gómez, me dijo todo lo contrario…: “Nuestra misión es que todos los profesionales de la prensa que vengan a la Serie del Caribe tengan un sitio digno en el estadio. Por eso, los mismos propietarios del equipo, Salvador Quirarte y Armando Navararro, están trabajando con nuestro departamento para habilitar tantos sitios como sean necesarios, ‘palcos auxiliares’, que se usan en todas partes, incluso en Grandes Ligas”.

Mira otra parte del bodrio contra la prensa…: El “CO” se reserva el derecho de ACEPTAR o DENEGAR las solicitudes recibidas en función de: Número de lugares disponibles en la zona solicitada”.

Y esto, tan mal escrito que no se entiende…: “Se trate de un medio especializado en deportes, preferentemente béisbol. Haya cubierto ediciones anteriores de Serie del Caribe o eventos de similares características. Nivel de impacto/audiencia del medio. En cualquier caso, el solicitante recibirá un correo electrónico (en la dirección desde la cual remitió su solicitud) notificándole la resolución del “CO” de la Serie del Caribe; la decisión del mismo será inapelable. El proceso de acreditación se desarrollará del 4 al 29 de diciembre de 2017”.

“Tenemos espacio y prepararemos cuantos sitios de trabajo necesiten los periodistas” también me dijo Gómez”

RETAZOS.- ** He deseado durante décadas encontrar algo positivo qué escribir de Juan Puello, pero no hay… ** Me informa Mario Castillo, desde Hermosillo, que trabajan en el caso de la estatua de Héctor Espino. La trasladan a sitio más seguro para restaurarla. ¡Ovación!... ** Justin Verlánder insiste en que se sintió mal por no poder asistir al desfile de campeones de los Astros en Houston. Por supuesto, pero peor hubiera sido no asistir a la luna de miel en Italia, con su bella esposa la modelo Kate Upton… ** Los Rojos premiaron a Eugenio Suárez, infieldler nativo de Puerto Ordaz, de 26 años, como el buena-gente del equipo 2017. De paso, sacó 26 jonrones y remolcó 82 carreras…

