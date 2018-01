El ciclo de los jonrones jamás en Grandes Ligas    

Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy es Día del Correo´

Albenis Parra, de Ciudad de México, pregunta: Mi padre me hablaba del llamado ciclo de los jonrones, es decir, sacar cuatro jonrones en un juego, uno sin corredores en bases, otro con uno, uno de dos y el otro con las bases llenas. Pero nunca supo decirme si alguien lo ha logrado en Grandes Ligas. ¿Puede Ud. informarme al respecto?”.

Amigo Albo: El famoso historiador mexicano del beisbol, Alfonso Araujo Bojórquez, de Obregón, quien es un amigo muy querido, me contó hace años, que nadie tiene ese record en las Mayores y que quien “estuvo más cerca fue Mark Whiten de los Cardenales de San Luis, en Riverfront, Cincinnati, el martes siete de septiembre de 1993, en juego que San Luis ganó por paliza de 15-2. En el primer inning fue con tres en bases, en el sexto y el sétimo, con dos en bases cada vez, y en el noveno con uno. O sea que le faltó el solitario En las menores sí ocurrió el lunes 27 de Julio de 1998, cuando él zurdo Tyrone Horne, de los Travelers de Arkansas, en la Liga de Texas, San Antonio, y en juego contra los Misioneros, bateó jonrón con uno embasado en el primer inning, en seguida gran slam en el segundo, con bases desocupadas en el quinto, y con dos en el sexto. Todavía bateó en el noveno inning, y fue strikeout. Ganaron los Travelers, 13-4, y en esa temporada, Horne quedó líder en jonrones con 37. Nunca llegó a las Ligas Mayores”…. Gracias Alfonso.

Andrés Espina, de Maracaibo, pregunta: “¿A qué se debe que no muchos periodistas latinoamericanos forman parte de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA, siglas en inglés), será que es muy difícil para estos llegar a formar parte de la misma?”.

Amigo Andrés: Nada difícil. Desde 1948 ha habido latinoamericanos miembros de la MLBBWAA, lo que sí no había eran electores para el Hall de la Fama, porque dejaban de cubrir Grandes Lugas antes de los 10 años de permanencia en los palcos de prensa, necesarios para poder votar, o no pasaban el examen que antes era obligatorio para ese privilegio. Durante mis años de elector sin más ninguno de habla hispana en el grupo, hablé con ejecutivos de los medios nuestros acerca de la conveniencia de permitir la longevidad de los compañeros en la labor. Y también he hablado a menudo con los nuevos colegas sobre la importancia de estar en la MLBBWAA y de alcanzar los 10 años de labor para votar para Cooperstown.

