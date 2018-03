Jonrones en un solo juego con cero, 1, 2 y 3 en bases

Hoy es Día del Correo. Ricardo Figueroa, de Los Ángeles, pregunta: “¿Es verdad que un pelotero de los Cardenales de San Luis, sacó una vez cuatro jonrones así: Uno sin nadie en base, otro con uno, uno más con dos y finalmente uno con tres?”.

Amigo Rich: Casi, pero no exactamente. Mi querido amigo, el famoso historiador Alfonso Araujo Bojorquez, publicó hace meses, que el siete de septiembre de 1993, Mark Whiten, de los Cardenales, frente a los Rojos y en Riverfront Stadium, disparó cuatro cuadrangulares, uno con uno en base, dos con dos, uno con tres. Le faltó solo en el de una carrera. Cardenales ganó 15-2.

En las menores (AA) sí logró la hazaña Tyrone Horne, bateador zurdo, el 27 de julio de 1998, con el uniforme de los Viajeros de Arkansas, de visita en San Antonio, casa de los Misioneros. La historia fue así…: Con uno en base en el primer inning, tres en el segundo, bases desocupadas en el quinto, y dos en el sexto. Bateó también en el noveno y fue strikeout. Ganaron los Viajeros, equipo de los Cardenales, 13-4. Horne fue campeón en jonrones ese año, con 37. No pudo llegar a Grandes Ligas. Pero sí jugó en Korea. Estuvo encarcelado por vender crack y cocaína. Murió en agosto 2005 a los 35 años de edad.

Patricio DiRenzo, de Caracas, protesta: “Es el colmo, ya no lo soporto, señor Vené. Ahora dice que, como Vizquel, José Altuve no llegará al Hall de la Fama”.

Amifo Chichio..: Nunca he dicho que Vizquel “no llegará”, solo que no voto por él. Y en cuanto a Altuve, lo que dije respondiéndole al lector amigo, Jorge D. Sánchez, fue que es muy temprano para hablar de su chance a Cooperstown. Solo ha jugado siete temporadas. Después de la décima, hablaremos, de mi parte con mucho gusto.

Zurayma B. Solórzano S. de San Mateo, pregunta: “¿Dónde está y qué hace la umpiresa Pam Postema?”.

Amiga Yamy: El machismo del beisbol impidió que Pam fuera impiresa en Grandes Ligas. En triple A fue igual o mejor que los mejores. Y en 1988 trabajó en los entrenamientos de Grandes Ligas y en el juego del Hall de la Fama, Yankees-Bravos. Pero la sacaron del beisbol en 1989. En 1992 apareció un libro de ella titulado, “You’ve Gotta Have Balls to Make It in the League” (Uno Necesita Tener Bolas para Alcanzar la Liga”. Trabajó en Las Vegas en varios escenarios, incluso manejó un camión de reparto de UPS. Ahora, a los 64 años de edad, se ocupa de atender a su padre, enfermo de Alzheimer.

