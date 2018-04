Feliz fin de semana con rumorama.com

“¿Y usted que talla tiene de pie?”. “La misma de cuando estoy sentado”.

* * *

Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- eldíadejackie.com… Los 30 equipos recordarán mañana a Jackie Róbinson en su día. La viuda, Rachel, creadora de la Jackie Róbinson Fundation, estará en Citi Field, donde los Mets recibirán a los Cerveceros para un juego a la 1:30 de la tarde. Antes habrá actos acerca del histórico personaje. Asistirán los hijos de Jackie y Rachel, Sharon y David. El lanzamiento inicial, lo hará Mookie Wilson. El número 42 de Jackie será usado en todos los uniformes de las Mayores y en parches. Impacienciaenhouston.com… La posición de los Astros sería privilegiada para cualquier equipo, pero no lo creén los fanáticos de Houston. Como vienen de disfrutar del primer triunfo de Serie Mundial por el club de la casa cuando fueron una sensación, esperaban que iban a arrancar la temporada como cohete, y no en segundo lugar de la división a juego y medio de los Angelinos. Censuran una supuesta ausencia de poder, pero Josh Reddicks ha sacado tres jonrones, siete impulsadas y 368 de promedio al bate; Carlos Correa se ha ido dos veces para-la-calle y ha remolcado 10; Marvin González, un jonrón, cinco carreras puestas en home; y José Altuve no ha sacado la bola, pero batea para 317, con cuatro impulsadas…. Paciencia, mucha paciencia asiática, y recuerden que desde el año 2000 (Yankees) ningún equipo gana dos Series Mundiales seguidas.

¡loquequieroeslanzar,com!... El lanzador zurdo de los Medias Rojas, David Price, le ha insistido al mánager Alex Cora, que lo deje lanzar en su próximo turno, aun cuando tuvo que abandonar el juego del miércoles frente a los Yankees en el primer inning, por dolores en la mano de lanzar. Cora lo fijó para el martes en Anaheim, con un día extra de descanso. Price dice que desde niño ha sufrido problemas de circulación en manos y pies cuando permanece en climas fríos.

óyeme,yoprimerbate.com… El shortstop boricua, Francisco Lindor (Indios), le dijo al mánager Terry Fracona en los entrenamientos de Goodyear, Arizona: “De primer bate ayudaría mucho más al equipo”. Francona se sintió necesitado de tomar una decisión sobre el caso, por lo que le respondió: “Ya eres el primer bate”. El martes Francisco disparó jonrón en el primer inning, para respaldar a Trevor Bauer, quien desde la lomita les ganó a los Tigres 9-3. ¡¿quiéndamás?!... Cal Ripken vende una propiedad de 25 mil pies cuadrados, por 12 millones 500 mil dólares. Tiene seis habitaciones, 15 baños, campo para jugar beisbol, jaula de bateo, canchas de basquelbol y de tenis, piscina, pista para trotar caballos y el 50% del terreno libre con pura vegetación…

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5