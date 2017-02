Hits de Ichiro, Hornsby, Bill Terry y Ty Cobb

“El beisbol es tan grande, que ningún humano pudo inventarlo”… J.V.-

Keiko Taniguchi, compañero periodista de Tokorozawa, Japón, pregunta: ¿Algún otro bigleguer ha logrado, como Ichiro Suzuki, dos temporadas consecutivas con 474 incogibles (212 en 2003 y 262 en 2004)?

Amigo Keitani: Sí. Rogers Hornsby(Cardenales), 485, con 235 en 1921 y 250 en 1922; Bill Terry (Gigates) 480, en 1929 conectó 226 y 254 en 1930; y Ty Cobb (Tigres) 474, en 1911 fueron 248 y 226 en 1912.

Estewill Quesada, de Barranquilla, informa: “Soy dirigente de los periodistas deportivos en esta ciudad, y me llama la atención que los restos del primer colombiano y segundo latinoamericano en Grandes Ligas, Luis Castro, estén abandonados en Nueva York. Deseo cooperar a ver si se rescatan y se llevan a su ciudad natal, Medellín”.

Amigo Estewill: A embajadores, congresistas y gobernadores les ha importado muy poco este colombianísimo caso.

Andrés Espina, de Maracaibo, opina: “Con respecto al uso de la palabra entrada como sinónimo de inning, muchos medios de prensa escrita, periodistas, comentaristas y aficionados la utilizamos con tal propósito. De hecho, la Real Academia Española, desde hace muchos años, ha incluido la acepción de entrada como equivalente en castellano de inning en las últimas ediciones del diccionario de la lengua española. Y siempre he visto que las entradas o innings se dividen en dos partes, una alta y otra baja, no en entradas. Soy de los que piensa que debemos tratar en lo posible de no utilizar extranjerismos innecesarios, que tienen su equivalente en español”.

Amigo Dresy: Ponte de acuerdo contigo mismo. ¿”Desde hace muchos años” o “en las últimas ediciones”? Y en el diccionario informan de 19 cosas llamadas entradas. Pero por ninguna parte algo de que sea equivalente a inning.

Eduardo Bermúdez, de Caracas, pregunta: “¿Cuál lanzador ha logrado la mayor diferencia entre sus strikeouts y sus bases por bolas?”.

Amigo Lalo: En 1965, Sandy Koufax (Dodgers) 382 strikouts, 71 base por bolas, diferencia de 311; y Randy Johnson (Diamondbacks), 372-71, diferencia de 301, en 2001.

Miguel Fernández, de Villahermosa, pregunta: “¿Por qué no han elevado a ningún mexicano a Cooperstown?”.

Amigo Migo: Beto Ávila, Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Vinicio Castilla aparecieron en las planillas de votación. Pero no alcanzaron el 75% de los votos.

Giovanni Salas, de Valencia, pregunta: “¿Sería mejor jugar el Clásico Mundial de Beisbol en noviembre?”.

Amigo Gío: Claro que sería mejor, pero tendrían que pagarles a los peloteros, y durante los entrenamientos, como ahora, solo les dan los viáticos.

