Aparicio no merece HOF dice TheSportster.com

“La vida es como un espejo, nos devuelve lo que le damos”… Armandina Cisneros de Uslar.-

* * *

En TheSportster.com, publicó Tim Boyle un estudio, según el cual, 15 del Hall de la Fama no lo merecen, y uno de ellos, el único latinoamericano por cierto, es Luis Aparicio. El titular…: “Top 15 Worst MLB Players in the Hall of Fame (Los 15 Peores bigleaguers en el Hall de la Fama)”.

De Luis opina…:

“No importa cuán buen pelotero haya sido a la defensiva; un bateador de 262, no merece el Hall de la Fama. Fue un shortstop muy sólido, pero no un bateador muy débil. Habilísimo con el guante, de muy buena velocidad. Aparicio fue líder de la Liga en robos de bases numerosas veces (le dio flojera averiguar que fueron nueve esas numerosas veces), pero aportó muy poco en los otros campos. Pudo haber sido mejor primer bate en la historia del beisbol, si su ofensiva hubiera cooperado un poco más”.

Nada de lo valioso que fue Luis como capitán de los Medias Blancas y de los Orioles, hasta conducir a ambos equipos a la Serie Mundial.

Entre los otros 17 sí hay algunos que no deberían estar en Cooperstown. Opina tú...:

Lou Brock, bateador de tres mil 23 hits y robador de 938 bases en mil 245 intentos; Ralph Kiner, 369 jonrones, mil 150 impulsadas; Bruce Sutter, 300 salvados; Bob Lemon, lanzador de los Indios; Joe Gordon, segunda base de los Yankees en la década de los cuarenta; el pitcher Red Ruffin, 273-225; Robbit Maranville, tremendo shortstop y mejor tomador de escocés, Bill Mazeroski, quien sacó el jonrón histórico en el noveno inning del séptimo juego de la Serie Mundial de 1960, para mandar a los Yankees a sus casas y a los Piratas a celebrar durante una semana en todo Pittsburgh.

Tim Boyle cita en seguida a los tres de la más famosa combinación de doubleplays en la historia, Joe Tinker shortstop, Johnny Evers segunda base y Frank Chance primera base (Cachorros); Lloyd Waner, promedio de 316), Jesse Haines, 210-158; Ray Schalk; Phil Rizzuto, shortstop de los Yankes en una época victoriosa; y Roger Brésnahan, inventor de las rodilleras para los catchers.

RETAZOS.- ** Mientras publican eso por aquí, en Maracaibo inauguraron ayer, Día de la Chinita, el Museo del Beisbol Zuliano, que funcionará en el estadio Luis El Grande. Supongo que el primer elevado a esas alturas será Luis El Inmenso, y el segundo, El Carrao Bracho… ** Los Marineros se empeñan en hacer campaña para que votemos por Edgar Martínez para el Hall de la Fama. Si hicieran falta esas intervenciones no habría electores… ** La lesión de Miguel Cabrera en la cintura, es similar a la sufrida por Iván Rodríguez y Vladimir Guerrero, y estos fueron tan buenos antes como después…

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5