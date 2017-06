El criterio del elector en el Hall de la Fama

“Nada dura menos que la erección de un jubilado”… Luis Pedraíta.-

* * *

Hoy es Día del Correo, y lo serán hasta el viernes, por exceso de correspondencia. ¿Enviaste nombre, apellido y la ciudad o la población desde dónde escribes?

Rafael Hernández, de Naguanagua, opina y pregunta: “¿Cuál es el criterio que utiliza para decidir si un jugador merece un nicho en Cooperstown. Me llama la atención que David Concepción no haya sido elevado. No tiene números fuera de lo común, pero fue convocado nueve veces para El Juego de Estrellas, ganó cinco Guantes de Oro y apareció en Series Mundiales. ¿Sus Guantes de Oro no lo convierten en un jugador excepcional, merecedor de Cooperstown?”.

Amigo Rafa: Mi criterio fue formado por la preparación obligatoria para ser elector, más mi experiencia en los terrenos, dugouts, clubhouses y palcos de la prensa de Grandes Ligas en más de siete mil 500 juegos de entrenamientos, temporadas regulares, de Estrellas, playoffs y Series Mundiales. En cuanto a El Guante de Oro, no lo tomo es cuenta porque es un premio organizado y entregado por una marca comercial, “Rawlings”. Los ganadores en mayoría, son siempre quienes usan guantes de esa fábrica. Ahora, por David voté durante 15 años.

Gonzalo R. Tress C. de Veracruz, pregunta: “Si usted fuera el único elector para el Juego de Estrellas de este año, ¿cómo conformaría los rósters?”.

Amigo Chalo: Con los que en la media temporada, hayan jugado para sus equipos y no para números personales.

Federico A. Ramírez M. de Anare, pregunta: “¿Cuáles fueron los pitchers abridores de los dos equipos, cuando los Cardenales ganaron la Serie Mundial de 1967 (a Medias Rojas) y perdieron la de 1968 (frente a Tigres)?”.

Amigo Fredo: Las dos Series fueron hasta siete juegos. La del ’67, 1ro.-Cardenales Bob Gibson, Medias Rojas José (Palillo) Santiago; 2º. Dick Hughes-Jim Lonborg; 3º. M.R. Gary Bell, S.L. Nelson Briles; 4º. Santiago-Gibson, 5º. Lonborg-Steve Carlton; 6º. S.L. Hughes, M.R. Gary Waslewaki; 7º. Gibson-Lonborg.

En el 68’, 1ro. Tigres Denny McLain, S.L. Gibson; 2º. Mike Lolich-Briles; 3º. S.L. Ray Washburn, DET. Earl Wilson; 4º. Gibson-McLain; 5º. Briles-Lolich; 6º. DET. McLain, S.L. Washburn, 7º. Lolich-Gibson.

Paúl Mendivil Almada, de Navojoa, pregunta: “¿Considera que Fernando Valenzuela debería estar en Cooperstown? Tal vez no tenga números impresionantes, pero si se les llama “miembros del Hall de la Fama”, considero que Fernando fue tan famoso como para ser considerado”.

Amigo Pablo: De haberlo considerado hubiera votado por él. Y famosos son todos los 25 mil y algo que han jugado en Grandes Ligas. Pero no hay votos ni espacio para tantos.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5