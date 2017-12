Carta para Omar Vizquel a quien quiero y admiro

Quisiera votar por Omar, pero traicionaría mi percepción … J.V.-

* * *

Amigo Omar…: Espero comprendas que solo porque naciste en nuestra bella Caracas, igual que yo, no me obliga a votar por tí para el Hall de la Fama de Cooperstown.

Fuiste un notable bigleaguer a quien la gente aplaudía antes de los juegos, cuando en las prácticas recogías roletazos con la mano derecha sin guante, un muchacho bonito que Maltín Polar convirtió en ícono. Por eso, para aquella generación de venezolanos, hoy cuarentones, mereces un nicho en Cooperstown.

Ellos ignoran que lo de Maltín Polar no cuenta, ni tampoco tus florituras en las prácticas. Ellos quizá jamás te vieron jugar personalmente, como te ví tantas veces en numerosos estadios de Grandes Ligas.

Fuiste un biglaguer notable, sensacional, pero, El Hall de la Fama es solo para los fuera de serie. Si te elegimos, ¿qué deberíamos hacer con David Concepción?

Los periodistas no elegimos a Phil Rizzuto, ni a Pee Wee Reese, fue el Comité de Veteranos.

Los ignorantes del caso hablan de tus números como superlativos, pero no los son, ni es lo principal para nuestros votos. Si los números fueran tan decisivos, no haríamos falta los 500 electores en toda la Unión.

Si te eligen sin mi voto, de todas maneras celebraré y apoyaré la elección. Eso es democracia, elegancia.

Tú y yo nos henos tratado durante más de 30 años con bastante cariño de amigos y con absoluto respeto. Espero siguir igual, pase lo que pase con tu candidatura a Cooperstown.

Nada tiene qué ver una cosa con la otra. La verdad es que nunca me has planteado el caso, solo son unos cuantos culopicosos, generación “Maltín Poltar”, ignorantes del poco valor de El Guante Oro como trofeo, por ser patrocinado por la marca de guantes “Rawlings”, y como nunca conocieron de cerca las Grandes Ligas, no tienen por qué saber que no fuiste el mejor de tu generación.

La patriotería en tu caso y en el mío, sería de un ridículo galopanate. Mi conciencia y mi preparación para votar para el Hall de la Fama, me defienden para que no cometa errores como ese.

Te admiro, sinceramente.

Abrazos, Juan Vené.-

RETAZOS.- ** Derek Jeter había dicho que para comenzar a reestructurar el róster de sus Marlins, necesitaba, antes que todo, conseguir a dónde mandar a Giancarlo Stanton. Ya lo tienen los Yankees, por lo que es Marlins time… ** Los gerentes-generales de Grandes Ligas, reunidos en Disney World, tratarán esta semana acerca de los permisos a peloteros para jugar en la pelota invernal. Consideran que hay países a donde exponen mucho los jugadores… ** Al llegar la gente de los Arrogantes Dodgers al Winter Meeting, anunciaron que invertirán más aún en el róster, en busca del triunfo hasta la Serie Mundial. Andan tras lanzadores, tanto abridores como relevistas. Un agente dijo que no es cierto, pura publicidad… ¡Amanecerá y veremos!...

