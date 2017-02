El roster de 25 de todos los tiempos

“Canta como los ángeles” oigo decir. Y pregunto: ¿Quién ha oído a los ángeles cantar?... J.V.-

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entendía?

Gustavo Rodríguez, de Valencia, pregunta: “¿Cuáles peloteros participaron en la II Guerra Mundial y qué papel desempeñaban, y si alguno murió en combate o quedó incapacitado?”.

Amigo Tavo: En esa guerra participaron 4 mil 76 peloteros de las menores y 473 bigleaguers, de los cuales 19 llegaron al Hall de la Fama, como Joe DiMaggio, Phil Rizzuto, Ted Williams, Bob Feller, Warren Spahn, Pee Wee Reese y Stán Musial. Dos murieron en la acción, Elmer Gedeón (Senadores) y Harry O´Neill (Atléticos). Hubo peloteros en todas las responsabilidades de una guerra.

Antonio Leira, de Caracas, pregunta: “¿Cuál es su alineación con puros del Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Toño: Mejor te mando mi róster de 25 de todos los tiempos; 5 abridores: Cy Young, Walter Johnson, Warren Spahn, Christy Matthewson, Sandy Koufax. 5 Relevistas: Mariano Rivera, Lee Smith, Trevor Hoffman, John Franco, Steve Carlton. 6 Outfielders: Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, Mickey Mantle. 7 Infielders: Honus Wagner, Alex Rodríguez, Pete Rose, Rogers Hornsby, Brooks Robinson, Lou Gehrig, Adrián (Cap) Anson. 2 Catchers: Johnny Bench, Yogi Berra. Mánager: Tony LaRussa. 5 Coaches: Oswaldo Virgil padre, Bob Watson, Charley Lau, Dave Duncan, Jeff Torborg. El problema es a quiénes sentar para hacer la alineación.

Martín Hernández, de Santiago Dominicana, opina y pregunta: No se por qué llama al Clásico Mundial de Beisbol “parodia del Mundial de Fútbol”. Para cualquier nación debe ser una satisfacción ver competencias como esa. Entonces, ¿toda competencia mundial es parodia del fútbol?”

Amigo Titín: Las naciones no ven, pero sus ciudadanos sí y te aseguro que no a todos les gusta la burda parodia. Dime si no son disparates los rosters de Italia y España, nutridos de peloteros que nunca han visitado siquiera esos países y que los equipos de Grandes Ligas tengan que entrenar sin sus estelares. Podría citarte una docena más de disparates. Y toda competencia mundial es una burda parodia, siempre que sea organizada como el llamado Clásico del Beisbol.

Roy Escobar, de Guatire, informa y pregunta: “Tengo la información de que en Guatire se formó el primer equipo de beisbol venezolano de puras damas. ¿Cuáles han sido los otros equipos femeninos del país?”.

Amigo Yoyo: No pude conseguir esa información. Si algún lector la tiene, agradeceremos tú y yo si nos la envia.

