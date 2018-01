Es muy satisfactorio escribir sobre beisbol

“Pasar una noche con una mujer no le hace daño a ningún bigleaguer, lo que sí los perjudica es pasar la noche buscándola”… Casey Stengel.-

Me sorprendió el compañero, Johanny Carlson, del “Connecticut Mirror”, cuando me dijo por teléfono que había venido a Miami, y quería entrevistarme acerca del Hall de la Fama. No vino desde Hartford por mí propiamente dicho, la verdad es que viajó para un reporteje sobre los nuevos Marlins de Derek Jeter and Co. Pero de paso… pues, soy un “de paso” muy honrado por ello.

Lo invité a desayunar en “El Camarón Borracho”, de Miami Beach. Y antes de llegar el jugo de naranja, ya me había preguntado…: “¿Por qué no votas por tus compatriotas venezolanos?”.

--No voto por los que creo no merecen llegar a Cooperstown, sean venezolanos o no. Por David Concepción, quien no es japonés, voté durante sus 15 años de candidato.

“¿Por qué no votaste nunca por Andrés Galarraga?”.

--Por lo mismo que nunca votó la mayoría.

“¿Quiénes serán elevados este año?”.

--¡Óyeme! así, definitivamente, no lo sé. Esos nombres serán anunciados el 24 de este enero. Ahora, los que creo que van a llegar, Chipper Jones, Vladimir Guerrero y Jim Thome. Quizá también Edgar Martínez y Trevor Hoffman.

“Me dijeron que llevas más de 70 años escribiendo todos los días en periódicos y ahora en internet. ¿Cuándo te retirarás?”.

--Voy por ahí buscando noticias y escribiéndolas por placer, y como soy profesional y por necesidad, cobro por hacerlo. Así que no pienso retirarme para así poder seguir con mi vida placentera, y para poder cobrar a fin de satisfacer las necesidades diarias.

“Entonces, ¿por qué no escribes de política, lo que podría resultarte más productivo?”.

--Pero no más divertido. Quiero vivir risueño y feliz. Además, en el periodismo acerca de la política hay más de mil por cada uno de beisbol. Cualquiera escribe de política. Pocos pueden escribir bien sobre beisbol. Estoy muy orgulloso de haberme dedicado a escribir acerca del beisbol.

Había llegado la hora del café. Johanny tenía cita con ejecutivos de los Marlins.

RETAZOS.- ** Los Rojos evitaron tres de cinco posibles arbitrajes. Firmaron para una temporada a los lanzadores derechos, Ánthony DeSclafani y Michael Lorenzén, igual que al receptor Billy Hámilton. Tratan de negociar también con el segunda base Scooter Gennett y el tercer base Eugenio Suárez, quienes podrían ir a arbitraje. Así me informó ayer Rob Butcher, de relaciones públicas… ** Equipos como Marlins y Tigres han emprendido una interesante campaña de renovación, en busca de la fórmula para poder llegar a la postemporada sin pagar honorarios escandalosos. Los Marlins, de todas maneras, no llegan a octubre hace 14 años. Esa renovacón, lógicamente, exige paciencia de dos a cuatro años…

