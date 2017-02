Feliz fin de semana con rumorama.com

“Aquel boxeador me pegó tan duro, que quedé hablando castellano antiguo”… Pacomio.-

Cuarentónalzado.com… El floridiano de Key West, Bronson Arroyo, quien va a celebrar sus 40 el 24 de este febrero, anda con ímpetu de novato alegre, agresivo, esperanzado. Dijo para “VIP-WIRE”: “Esta invitación a los entrenamientos (de los Rojos), la recibo como si fuera un contrato de Grandes Ligas. Porque estoy seguro que al final estaré en el roster grande”. Arroyo no lanza desde 2014, debido a una lesión, y el año pasado no pudo quedarse en el roster de los 25 de los Nationals. Arroyo, notable en postemporadas con Boston y Cincinnati, resulta espectacular lazando, con la cabeza tejida de clinejitas y la pierna izquierda recta y alta al iniciar el paso de cada lanzamiento. Hasta ahora ha ganado como bigleaguer 95 millones 469 mil 701 dólares.

regalóunmillóndedólares.com… El mánager de los Indios, Terry Francona, en sus 57 años de edad, donó un millón de dólares a la Universidad de Arizona, donde él se graduó y en cuyo equipo jugó en 1978, 1979 y 1980. En 1980 lo firmaron los Expos y fue a jugar a Venezuela con las Águilas del Zulia. Los proyectos son utilizar ese dinero para construir un sitio donde practicar bateo bajo techo. Fancona está firmado como mánager de los Indios hasta 2020.

los15mejores.com…Más de 300 de los mil 200 bigleaguers en los rosters de los cuarenta este año son nativos de Latinoamérica. Y 15 de ellos, de acuerdo con tres scouts, a los cuales consultó “VIP-WIRE” para este trabajo, merecen la distinción de superiores, de estelares, de mejores entre todos. 1).- José Altuve, venezolano, Astros; 2.- José Abreu, cubano, 1B, Medias Blancas; 3.- Carlos Beltrán, puertorriqueño, OF, Astros; 4).- Adrian Beltré, dominicano, 3B, Rangers; 5).- Robinson Canó, dom. 2B, Marineros; 6).- Nelson Cruz, dom. OF, Marineros; 7).- Miguel Cabrera, vnz, 1B, Tigres; 8).- Edwin Encarnación, dom, 1B, Indios; 9).- Carlos González, vnz, OF, Rockies; 10).- Víctor Martínez, vnz. 1B, Tigres; 11).- Starling Marte, dom. OF, Piratas; 12).- Yadier Molina, prño. C, Cardenales; 13).- Albert Pujols, dom. 1B, Angelinos; 14).- Hanley Ramírez, dom. utílity, Medias Rojas; 15).- José Bautista, dom. OF, Blue Jays.

parasiempresteinbrenner.com... La familia Steinbrenner, los hermanos Hal, Hank y Jennifer Swindal, no tienen la menor intención de vender los Yankees. “Todos estamos involucrados con la organización” le dijo Jennifer a Dan Martin, del ‘New York Post’, “y espero seamos los propietarios por una eternidad”. Los Yankees fueron comprados por George Steinbrenner en 1973 a la CBS, por 10 millones de dólares. La revista “Forbes”, dice que ahora cuestan tres mil millones.

